Зустрічайте новий випуск Правди ЗП 17.10.2019

Друзі! У четвер, 17 жовтня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
А світло у кінці тунелю з цього питання вже засвітило. Бо Верховний суд України виніс 25 вересня відповідну Ухвалу у справі №280\5102\18 про визнання бездіяльності Запорізької обласної ради у питанні реформування КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР протиправною і зобов’язав депутатів все ж виконати Закон про роздержавлення по відношенню до «Запорізької правди». Рішення суду остаточне, а його невиконання призведе до притягання до кримінальної відповідальності осіб, які займають відповідальне чи особливо відповідальне становище (ст 382 Кримінального кодексу України, зокрема, п.4 Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини, рішення Конституційного Суду України та умисне недодержання нею висновку Конституційного Суду України – карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років). Тож можна сподіватись, що депутати проявлять відповідальність і ухвалять єдине вірне рішення щодо «Запорізької правди».
Перша спроба депутатів таки ж виконати рішення суду відбулася на пленарному засіданні 32-ої сесії облради 3 жовтня. Втім, не так сталося, як гадалося. Другу спробу очікуємо на 24 жовтня. На цей день заплановано друге пленарне засідання чергової сесії. Тож далі буде.
А у свіжому випуску ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Як отримувати надійні відповіді на питання про найкращі шляхи боротьби зі світовою бідністю? Рішення подали американці Абхіджіт Банерджі, Майкл Кремер і француженка Естер Дюфло і здобули Нобелівську премію з економіки у 2019 році. Що саме запропонували світу науковці? Дізнайтесь із публікації у нашій газеті.
Піднімаємо й важливі соціально-економічні проблеми.
«Вижив сам – допоможи іншому» – гасло запорізької ГО «Переможемо рак». Мета організації – підвищити обізнаність жінок щодо раку грудей і допомогти подолати страх перед цим захворюванням. Жовтень – Всесвітній місяць боротьби із захворюванням на рак грудей. Деталі – у публікації «Жовтень із рожевою стрічкою» журналістки Віталіни Московцевої.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
У свіжому випуску газети розкажемо, де саме і як з користю провести вихідні на туристичних стежинах рідного краю. У нашій публікації «Легенди і бувальщина Запорізької глибинки» читайте і про Нестора Махна – живу легенду, символ волі і народовладдя. Гуляйпільці зберігають пам’ять про нього. Зокрема, у місцевому краєзнавчому музеї чимало цікавинок і унікальних знахідок, і експозиції практично всіх історичних періодів просякнуті духом Махна. На що вже період Другої світової війни, а й тут про Махна: за проявлений винятковий героїзм у боях за визволення рідної землі жоден з гуляйпільців не був удостоєний урядових відзнак, бо Сталін віддав наказ – махновцям ніяких нагород і ніякого народного визнання. Про невідомі історичні факти і цікавинки туристичних стежинок запорізької глибинки читайте у рубриці «Знай і люби свій край».
Висвітлюємо й культурне життя регіону.
Як у Запоріжжі святкували Покрову, День міста, День захисників України, День українського козацтва, день УПА? Заходів було чимало. На локації біля каскаду фонтанів «Веселка» виступили гурти “Декаданс”, “Хорта”, “Воплі Відоплясова”, ТНМК, AVIATOR, Ярмак та інші. А фестиваль «Поерова на Хортиці» зібрав на славетному острові понад 20 тисяч гостей. Деталі – у нашій газеті.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про … космічні зазіхання наших земляків. Принаймні, запуск космічної ракети на святі Широківської територіальної громади дає нам упевненість в успіху таких здобутків.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
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