110 волонтерів Корпусу миру США працюватимуть в об’єднаних громадах

110 американських громадян склали присягу і офіційно стали волонтерами Корпусу миру США в Україні. Впродовж двох наступних років вони працюватимуть в об’єднаних громадах. Волонтери допомагатимуть органам місцевого самоврядування підвищити організаційну спроможність, розвинути проектний менеджмент та налагодити взаємодію з партнерами.
«Останні п’ять років Україна йде шляхом розвитку спроможності громад. Для нас важливо, щоб у громадах не зникало прагнення саморозвиватися, зростала здатність ефективно вирішувати усі питання місцевого значення, формувалося вміння якісно комунікувати з жителями, з бізнесом, з міжнародними партнерами. Впевнений, ваша допомога дозволить втілити усе це швидше і якісніше. Я дякую, що ви наважилися залишити свої домівки і приїхали в Україну, щоб допомогти нам, поділитися своїми знаннями. Це для нас дуже важливо», – звернувся до волонтерів заступник Міністра розвитку громад та територій України В’ячеслав Негода.
Представник українського Уряду також закликав представників об’єднаних громад створити усі необхідні умови для роботи волонтерів і скористатися шансом отримати додатковий досвід і знання зі співпраці з ними.
«Я знаю, що через два роки громади, де працюватимуть волонтери, матимуть унікальний досвід, який можна буде тиражувати по всій країні. Це шанс для громад стати більш успішними. Але це й відповідальність. Вірю, що після роботи в Україні, у ваших громадах, ці дівчата і хлопці повертатимуться додому з найкращими спогадами про нашу країну і наших людей», – звернувся В’ячеслав Негода до представників громад.
Волонтери працюватимуть в громадах рамках проектів «Розвиток громад», «Молодіжний розвиток» та «Викладання англійської як іноземної».
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України