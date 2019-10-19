Оновлення влади відбувається у безпрецедентних масштабах, – Дмитро Дубілет

Уряд оголосив відкритий конкурс на 25 посад державної служби категорії «А». На 17 вакансій подали заявки більше 400 кандидатів. За багатьма вакансіями вже розпочався конкурсний відбір. Ще 8 вакансій очікують на професійних управлінців.
«Перезавантаження державної служби триває. Ми хочемо залучити на топ-посади найкращих професіоналів країни. Для цього ми спростили конкурсну процедуру – зменшили паперову тяганину, відтепер подання документів для категорії «А» відбувається тільки он-лайн – через портал career.gov.ua», – підкреслює Дмитро Дубілет, Міністр Кабінету Міністрів України.
Він додав, що Уряд планує найближчим часом оптимізувати і перелік документів, які має подавати кандидат.
Претенденти на топ-посади держслужби проходять обов’язкове тестування на знання іноземної мови, українського законодавства, а також на аналітичні здібності та вербальне мислення. Окрім цього, учасники відбору виконують ситуаційні завдання та проходять співбесіду.
Комісія з питань вищого корпусу державної служби пропонує для фінальної співбесіди шортліст з 5-ти кандидатів, які набрали найбільшу загальну кількість балів. Для максимальної прозорості на кожному етапі відбору здійснюється відеофіксація.
«Посади, на які ми проводимо конкурс, – це серйозний челендж. Буде непросто, бо чи не в кожному органі влади треба дуже багато змінювати. Але це дуже цікавий виклик, повірте. Ми бачимо, що на конкурси подається багато крутих та амбітних професіоналів», – наголошує Міністр.
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Деталі про вакансії та умови конкурсу розміщені на державному порталі вакансій – https://career.gov.ua/. Обирайте «Державний орган влади» – Секретаріат Кабінету Міністрів України та знаходьте актуальні топ-посади держслужби.
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України