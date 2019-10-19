Партнери ЗНУ із Франції визначили потенційних учасників програм міжнародного стажування

До Запорізького національного університету з робочим візитом завітали голова Федерації «Обміни Франція-Україна» Жак Форжерон і його дружина Крістіан Форжерон. Під час зустрічі з ректором ЗНУ Миколою Фроловим почесні гості обговорили перспективи подальшої співпраці.У рамках візиту вони також зустрілися із франкомовними викладачами і студентами й запропонували студентській молоді міжнародну програму стажувань. Зокрема, Жак Форжерон презентував Федерацію «Обміни Франція-Україна», розповівши про історію створення цієї організації та основні напрямки її діяльності, а також висловив сподівання на довгу й плідну співпрацю з університетом. Гість також розповів про різноманітні напрямки стажування, переваги, які отримують їх учасники, їхнє дозвілля й подорожі у Франції, знайомство із життям і культурою цієї країни тощо. Крім того, для студентів, які вивчають французьку мову, провели тестування. За його результатами в наступному році будуть відібрані потенційні учасники програми міжнародного стажування.
Для довідки. Запорізький національний університет сприяє тому, аби якомога більше студентів вивчали французьку мову, адже міжнародне партнерство з французькими закладами, установами та організаціями – серед пріоритетних у діяльності ЗВО. На сьогодні федерація «Обміни Франція-Україна» співпрацює із 26 закладами вищої та середньої освіти України. Щороку відбувається відбір студентів, які можуть завітати до Франції наступного року. При цьому враховується як їхнє володіння французькою мовою, так і вмотивованість. Один із напрямків роботи – повне лінгвістичне занурення, проживання у французькій родині. Іншим напрямком є професійне стажування, яке передбачає більш високий рівень початкового володіння французькою мовою. Його учасники можуть проходити стажування на базі шкіл (для тих, хто в майбутньому буде викладати цю мову в Україні), на підприємствах, в організаціях тощо. Цього літа 4 студентів ЗНУ в рамках реалізації цієї програми вже побували у Франції. Дві студентки факультету іноземної філології ЗНУ – магістрантка 2 року навчання Наталія Резниченко та студентка 4 курсу Анастасія Смірнова – поділилися з аудиторією своїми враженнями від перебування у Франції. Вони підготували розповіді. Пан Форжерон відзначив високий рівень володіння французькою мовою цих студенток і вручив їм сертифікати Федерації «Обміни Франція-Україна».
Пресслужба ЗНУ