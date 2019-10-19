Проект «Мандри»: «Автостопом в Антарктиду». Зустріч з мандрівником та медійником Андрієм Мочурадом

Книгарня «Є» запрошує на зустріч «Автостопом в Антарктиду» з мандрівником та медійником Андрієм Мочурадом (Andrij Mochurad), яка відбудеться 22 жовтня о 18:30 у рамках проекту «Мандри». Модерує Поліна Фролова (Polina Frolova).
У січні 2019 Андрій вирушив автостопом в медійну експедицію до Антарктиди для збору унікального фото- та відеоматеріалу. Основною метою подорожі було висвітлення роботи українських науковців на полярній станції «Академік Вернадський».
На зустрічі у Книгарні “Є” поговоримо про:
— Як дістатися до Антарктиди автостопом?
— Що означає робити знімання в екстремальних умовах?
— Не холодом єдиним – які труднощі виникали під час збору матеріалу?
— Carpe diem – як сфотографувати пінгвінів в моменті «польоту»?
— Подорож туди і звідти: що в тобі змінює Антарктида?
Андрій Мочурад – журналіст з 15-річним стажем, мандрівник що відвідав понад 40 країн, у тому числі автостопом подорожував зонами військових дій в Іраці, Сирії та Косово, створив десятки матеріалів з “гарячих точок” у форматі інтерв’ю та аналітичних статей, телевізійних сюжетів. В свою третю медійну експедицію відправився в Антарктиду для зйомки документального фільму. На основі зібраного матеріалу плануються як окремі відео, так і книжка у форматі travel-log.
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 139.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.