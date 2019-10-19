Ринок праці Запорізької області

Станом на 18 жовтня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 13,9 тис. осіб, з них 10,0 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 18 жовтня 2019 року – 2784 одиниці (у м. Запоріжжі – 1678 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 5 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 2 безробітних).
З початку жовтня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 204 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 83 безробітних, які перебували на обліку.
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ