Запорізькі митники викрили 145 правопорушень

За дев’ять місяців співробітники Запорізької митниці ДФС в ході проведення аналітично-пошукових заходів виявили 145 порушень митних правил. За даними фактами заведені справи на загальну суму 54 мільйони 670 тисяч гривень.
За три квартали цього року фахівці митних органів регіону розглянули 39 матеріалів, на громадян та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності накладені штрафи у розмірі майже 3,5 мільйона гривень.
За цей час судові органи винесли рішення у 47 справах, відповідно до яких конфісковано предметів правопорушень вартістю 1,7 мільйона гривень та застосовані штрафні санкції на суму 5,9 мільйона гривень.
Запорізька митниця ДФС