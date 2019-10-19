Запорізькі податківці надали платникам майже 105 тисяч адміністративних послуг

З початку року фахівці податкової служби Запорізької області надали 104 тисячі 740 адміністративних послуг. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, більшість з них представники бізнесу та громадяни отримали у Центрах обслуговування платників – майже 104 тисячі.
Найчастіше запоріжці звертались до податківців з метою отримання відомостей з державного реєстру фізичних осіб про суми і джерела виплачених доходів, а також за реєстраційним номером облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер). Крім того, популярністю користувалася послуга з внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) відмітки про наявність права здійснювати платежі за серією та номером паспорта. Також у ЦОПах запорізькі підприємці реєстрували касову техніку, книги обліку розрахункових операцій, розрахункові книжки та інше.
Упродовж дев’яти місяців податківці зареєстрували у держреєстрі 17403 фізичні особи, зокрема, 766 іноземців.
На сьогодні при територіальних управліннях ГУ ДПС у Запорізькій області діють 18 Центрів обслуговування платників, які надають понад 30 видів адміністративних послуг. З переліком сервісів можна ознайомитись на сайті за посиланням: http://zp.sfs.gov.ua/diialnist/mistsya-nadannya-administrativnih-poslu/administrativni-poslugi-golov-upr-dfs.
Головне управління ДПС у Запорізькій області