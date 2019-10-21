Фестиваль «З ВІРОЮ В УКРАЇНУ!» відкриває нові імена

Другий обласний фестиваль української національної творчості патріотичного звучання «З вірою в Україну!» 19 жовтня в Палаці культури «Орбіта» об’єднав на одній сцені справжніх патріотів, хто не уявляє свого життя без творчості. Адже відомо, що українці талановита нація. Хвилюючі пісні, велична поезія, яскраві танці, різнобарв’я музики, справжній дивоцвіт талановитих українців – наших земляків.
До цього прагнули й організатори фестивалю – активісти громадської організації «ЗОО «Ветерани Запоріжжя за Україну!», хто пройшов випробування в АТО, воїни-інтернаціоналісти. Голова ГО «ЗОО «Ветерани Запоріжжя за Україну!» та голова оргкомітету фестивалю «З вірою в Україну!» Андрій Овчаренко переконаний, що творчі люди мають єднатися заради мирного життя, добра та краси.
Підтримали фестиваль Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (фінансово сприяв проведенню фестивалю) та Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, громадські організації області.
«Хочемо, щоб фестиваль, попри негаразди та проблеми, вселив у душі наших
людей, наших запоріжців віру в Україну, бо без віри ми нічого не зможемо зробити, – говорить Ірина Лосєва, співголова президії обласної координаційної ради громадських об’єднань і організацій по роботі з громадянами, які потребують
соціальної підтримки, член оргкомітету фестивалю «З вірою в Україну!».
Активісти організаційного комітету, готуючись до фестивалю, вкладали свою душу, аби такий творчо-патріотичний захід пройшов на високому рівні. Цього року започаткована рубрика, яка знайомить зі знаковими людьми – нашими земляками, хто віддано служить Вітчизні та рідному краю. Серед них 55-а Окрема Артилерійська бригада «Запорізька Січ», учасники АТО Віктор Бондаренко та Дмитро Хуртак, єдиний у Запорізькій області Заслужений донор України Валентин Галкін, волонтер клубу «Рівні можливості» Ірина Петровська, мати, яка об’єднує матерів, чиї сини загинули в мирний час, виконуючи військовий обов’язок, Ганна Воробйова. Кожен день свого життя вони живуть з вірою в Україну й намагаються зробити кращим життя своїх співвітчизників.
Людмила Сенишак втратила зір. Майже 30 хірургічних втручань. Та завдяки вірі в Бога, яка стала життєвим орієнтиром для поетеси, власній життєлюбності, бажанню віддати свою енергію і талант людям Людмила творчо розвивається, виливаючи свою душу в поезії.
Дивують своїм вмінням і талантом аматори Запорізького обласного будинку культури УТОГ: солісти Народного цирку «Калейдоскоп», неодноразові лауреати всеукраїнських і всесвітніх фестивалей магіїї та ілюзіїї серед нечуючих людей Олена Кім і Анатолій Неміровченко, які не раз підкорювали глядачів у Німеччині, США, Кіпрі, Італії, Фінляндії, Литві та інших країнах, солісти Народного самодіяльного ансамблю танцю «Славутич», ветерани художньої самодіяльності Микола і Таїсія Махіни. Всі вони, не зважаючи на випробування долі, складнощі у
спілкуванні з оточуючим світом, продовжують дарувати свою творчість глядачам, аби отримувати від цього справжнє задоволення.
Захоплювали своїми виступами й чемпіонка світу з пауерліфтингу тендітна та зворушлива Наталія Стрельцова, інклюзивний музичний проект гурт Rain People («Люди дощу»), у складі якого троє учасників з аутизмом та один незрячий. Справжніми патріотичними почуттями проникли виступи солістів гурту «Березіль» Запорізького Січового колегіуму. Завжди з радістю на сцені приймають талановиту виконавицю, дівчину широкої душі та щирого серця, яка співає з любов’ю до України, Аліну Приступу, віолончелістку Олександру Богданову. І цього разу їхні виступи були гаряче підтримані глядачами.
На різних урочистостях піднімають дух армійців і своїх земляків переможець Всеукраїнського фестивалю-конкурсу духової та естрадної музики «Таврійські сурми – 2017», «Таврійські сурми – 2019», переможець обласного конкурсу творчості патріотичного спрямування «Спадщина – 2013», «Спадщина – 2018» військовий оркестр 55-ї Окремої Артилерійської бригади «Запорізька Січ» під керуванням начальника оркестру-військового диригента майора Івана Солошенка та зведений оркестр Національної гвардії України Запорізького гарнізону військових частин 3029 та 3033 (диригент майор Ігор Ромалійський).
Своєю творчістю надихали запоріжців і відомі виконавці, якими пишається Запорізький край. Народна артистка України Інна Гапон виконала попурі українських пісень, а композитор-пісняр, співак, автор близько двохсот пісень, які написав протягом 30 років творчої діяльності, Заслужений працівник культури України, Заслужений артист естрадного мистецтва України Анатолій Сердюк на фестиваль підготував прем’єру пісні – «Українці, нумо, нумо!».
Понад 20 учасників і колективів три години тримали увагу присутніх у Будинку культури «Орбіта». Всі вони отримали пам’ятні дипломи про участь у фестивалі з вдячністю за те, що поширюють українську культуру між людей з любов’ю у серці до нашої Батьківщини.
І звичайно, маємо завжди пам’ятати Героїв, які віддали своє життя за наше майбутнє. Хай пам’ять про них згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення нашої держави на власній землі. Й не будемо забувати, що борці за незалежність та добробут країни є не лише на фронті, а й тут, у повсякденному житті, поруч з нами. То ж єднаймося! З вірою в Україну!
Ольга Дроздовська.