Хода рожевих стрічок

Так охрестили захід, який відбувся вранці 19 жовтня на бульварі Шевченка у Запоріжжі. Він був присвячений місячнику боротьби із захворюванням на рак грудей, а також Всесвітньому (15 жовтня) і Всеукраїнському (20 жовтня) дням, що проходять під цим гаслом. Їхній символ – рожева стрічка. Тому в учасників ходи були рожеві шарфики на шиях і рожеві повітряні кульки в руках.
Ходу організувала Запорізька міська громадська організація інвалідів «Переможемо рак». До неї входять жінки, які перенесли подібне захворювання. За словами президента громадської організації, депутата міськради Зінаїди Гальчинської, нині кожна сьома-восьма жінка в нашій області протягом життя стикається з такою проблемою. Причому, хвороба, так би мовити, «молодшає»: тепер її виявляють навіть у 20-25-річних. «Але рак молочної залози – не вирок, а лише діагноз, – наголошує Зінаїда Миколаївна. – Якщо вчасно почати лікування, захворювання можна подолати. Цього успішно добиваються члени нашої організації. Ми влаштували «ходу рожевих стрічок», щоб переконати запоріжанок: не слід боятися й приховувати хворобу. З нею треба боротися – і перемагати!»
Дійшовши бульваром Шевченка від годинника біля міськради до пам’ятника на честь Перемоги у другій світовій війні, жінки випустили рожеві кульки у повітря. Вони злетіли до ясного неба, мов душі тих, хто пішов із життя через онкологічне захворювання грудей.
19 і 20 жовтня члени ЗМГОІ «Переможемо рак» в людних місцях Запоріжжя роздавали жінкам буклети з корисною інформацією щодо раку молочної залози.