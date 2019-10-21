На “РавликФесті” кожен міг створити свій мультфільм

У Бердянську відбувається четвертий поспіль Всеукраїнський фестиваль анімації «Равлик Фест». В місто на березі Азовського моря приїхало більше ста учасників з дванадцяти областей України. Програма чотириденного «РавликФесту» дуже насичена. Це — лекції та майстер-класи від відомих режисерів, аніматорів, фахівців з комп’ютерної графіки. Зокрема, розказують про те, як створити анімований фільм: від виникнення ідеї до кінцевого результату. Чимало лекцій було присвячено технічним особливостям створення анімації. Більшість учасників фестивалю – початківці, але є серед учасників і люди з досвідом. Організатори та учасники розуміють, що анімація – не тільки для розваги. Завдяки цьому жанру можна порушувати різні важливі проблемні питання. Тож соціальні анімаційні фільми теж стали темою однієї з лекцій на «РавликФесті». Фестиваль тривав кілька днів. Побачити як, та самому власноруч взяти участь в створенні мультфільму могли всі бажаючі.