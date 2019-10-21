Податкова знижка діє: запоріжці вже отримали 11,6 мільйона гривень

На Запоріжжі 6468 громадян реалізували своє право на отримання податкової знижки. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, запоріжці стали частіше звертатися до податкової за компенсацією раніше сплаченого податку на доходи фізичних осіб – порівняно з минулим роком кількість декларантів зросла майже на п’ять відсотків.
За результатами розрахунків, проведених податківцями, сума до повернення склала 11 мільйонів 657 тисяч гривень, що на 1,7 мільйона більше, ніж торік.
Руслан Рачинський, повідомив, що основні умови для отримання податкової знижки – офіційні доходи та чіткий перелік витрат, регламентований Податковим кодексом. Зокрема, це:
– сплата за своє навчання і навчання члена сім’ї першого ступеня споріднення (у тому числі оплата освіти у дошкільних, шкільних і позашкільних закладах освіти);
– частина суми відсотків, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;
– благодійні внески неприбутковим організаціям;
– страхові платежі і пенсійні внески, сплачені громадянином страховикові-резидентові, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя і недержавного пенсійного забезпечення;
– витрати за переобладнання власного транспортного засобу на альтернативні види біопалива;
– вартість державних послуг і державного мита, пов’язаних з усиновленням дитини та інші.
Кошти повертаються платникові на розрахунковий рахунок упродовж 60 днів після подання декларації. У 2019 році податкову знижку можна оформити за витратами 2018 року, на наступний рік це право не переноситься.
Для отримання компенсації необхідно до 31 грудня подати декларацію до податкової служби за місцем реєстрації.
Головне управління ДПС у Запорізькій області