“Сильні духом” завітали у казку

У нашому обласному центрі презентували фотовиставку під назвою «Сильні духом», в якій головними моделями стали люди з інвалідністю не лише місцеві, а й з інших міст України. Виставка організована в рамках проєкту «Інклюзивний марафон «Творчість без обмежень». Проєкт спрямований на розвиток творчого потенціалу людей з інвалідністю, на їх соціальну адаптацію і самовираження. Його вдалося втілити за підтримки міської влади, за допомогою Запорізького благодійного фонду «Єврейський общинний центр «Мазаль Тов», Українського культурного фонду. У рамках проєкту протягом місяця проходять мистецькі заходи. Так, вже відбулася театральна вистава «Світло в темряві» за участю інклюзивного театру «Рівні можливості». Сьогодні громадськості представили фотовиставку під назвою «Сильні духом».
У благодійному фотопроєкті взяли участь 22 моделі з Запоріжжя та інших міст України. Кожен з них самостійно вибирав образ для фотосесії, а перевтілюватися їм допомагали професійні фотографи, візажисти, перукарі та костюмер