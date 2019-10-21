В облдержадміністрацію повернули світлини захисників України

На третьому поверсі Запорізької ОДА відкрилися виставка, в експозиції якої представлені патріотичні роботи запорізьких фотографів. З понад 800 фоторобіт волонтери, ветеарни АТО і ООС, представники громадськості, фотомитці відібрали 25 світлин. На них зображені захисники і захисниці України.Виставка працюватиме місяць. Потім її змінить виставка присвячена Майдану.
Раніше ми інформували своїх читачів, що попередню патріотичну виставку зі стін ЗОДА прибрали в кінці липня. Вона була розміщена в будівлі Запорізької ОДА з 2015 року. Замість знімків бійців АТО, п’ятого президента України і різних патріотичних флешмобів, розмістили персональну виставку запорізького фотографа – види Хортиці і Запорізького краю. Волонтери та самі бійці АТО ідею засудили і вимагали відновити світлини тих, хто тримає для нас небо на сході.