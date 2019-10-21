Всеукраїнська Співдружність «Пошук зниклої дитини» запрошує всіх добровольців в свою дружну команду.

Ви будете мати можливість приєднатися до шляхетної місії, яка передбачає: пошук зниклих дітей і дорослих; виїзд на пошук; допомога дітям; боротьбу з наркоманією; організацію свят для дітей з особливими потребами. Мета волонтерської спільноти – розвивати організацію з пошуку зниклих дітей і дорослих в Запоріжжі і області. Тут готові прийняти до своїх лав волонтерів, які внесуть свій неоціненний внесок у розвиток волонтерської діяльності в нашому регіоні і поділитися позитивним досвідом роботи, який веде рахунок ще з травня 2013 року. Тим, хто хоче зробити цей світ кращим – писати в Вайбер: 095-535-06-33 (Волонтер Христина).