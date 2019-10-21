Визнач свій “Фактор свободи”

До Дня захисника України в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка “Фактор свободи”. Вона присвячена ролі Івана Мазепи, Симона Петлюри і Степана Бандери в українській історії. Щоб зробити виставку ще більш цікавою, автори спробували уявити, який вигляд могли б мати профілі Мазепи, Петлюри, Бандери в соціальній мережі Facebook. Дуже цікаво подивитися, хто ж би був у друзях цих великих людей і які б геолокації вони б відзначали. “Мова не тільки про Мазепу, Петлюру, Бандеру, як про звичайних людей, які були здатні на надзвичайні вчинки, але й про ціле середовище, сформоване навколо них, їх послідовників”, – розповіли в краєзнавчому музеї.