Бліц опитування: Яка на вашу думку найпоетичніша пора року?

Анвар, редактор:
-Мабуть все ж таки осіння пора найпоетичніша. Одне тільки червоне та жовте листя чого вартує. Хочу часом осінь навіюю певний смуток у душі, але він зазвичай світлий, такий що дає надію на чергову весну.
Віолета, тренерка:
-Звичайно весна сама поетична пора року. Перші квіти, бруньки на деревах, зелене листя, тепле повітря, від цього радієш, немов би життя починається із чистого аркушу. Жінки і дівчата завжди гарніше виглядають навесні, зимовий одяг складають у шафи, і одягають легкі сукні.
Єлисей, юрист:
-Для мене це осінь. Після галасливого літа немовби настає тиша і в природі і в душі, прозоре повітря, листопад, небо стає синім, а влітку воно взагалі без кольору. Навіть калюжі після дощу восени якусь свіжість несуть.
Ганна, студентка:
-Мені всі пори року подобаються. А найбільше весна та літо. Весна мабуть більш поетична, тому що немов би народження природи, очікування літніх канікул. Ну а влітку довгоочікувані канікули, подорожі, спілкування.
Жанна Миколаївна, пенсіонерка:
– Весна і початок літа, коли більшість часу буваю на дачі. Копаю землю, саджаю розсаду, сію насіння. З кожним кущиком поспілкуюсь, порадію коли бачу що починає все в мене рости на грядках. Потім радію як починають квітнути дерева, теж з кожною квіточкою розмовляю.