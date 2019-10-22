Депутати з другої спроби мають виконати рішення Верховного Суду про роздержавлення «Запорізької правди»

Депутати з другої спроби мають виконати рішення Верховного Суду про роздержавлення «Запорізької правди»

Друге пленарне засідання тридцять другої сесії Запорізької обласної ради сьомого скликання  відбудеться   у четвер, 24 жовтня 2019 року, в залі засідань обласної ради. Початок  об 11 годині. На черзі денній – понад 130 питань. Той самий перелік, який  і було затверджено на першому пленарному засіданні, що відбулося 3 жовтня.

На жаль, воно видалося вкрай непродуктивним. Тоді депутати не ухвалили жодного рішення. Хоча  у переліку було чимало питань, важливих для успішного соціально-економічного і культурного розвитку територій  нашої області. І в їх числі – довгоочікуване і вистраждане рішення про роздержавлення «Запорізької правди».

 Ми ретельно слідкуватимемо за перебігом подій і  за результатами  цього пленарного засідання проінформуємо вас, шановні читачі, у наступному  випуску нашої газети.

 

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