Депутати з другої спроби мають виконати рішення Верховного Суду про роздержавлення «Запорізької правди»

Друге пленарне засідання тридцять другої сесії Запорізької обласної ради сьомого скликання відбудеться у четвер, 24 жовтня 2019 року, в залі засідань обласної ради. Початок об 11 годині. На черзі денній – понад 130 питань. Той самий перелік, який і було затверджено на першому пленарному засіданні, що відбулося 3 жовтня.
На жаль, воно видалося вкрай непродуктивним. Тоді депутати не ухвалили жодного рішення. Хоча у переліку було чимало питань, важливих для успішного соціально-економічного і культурного розвитку територій нашої області. І в їх числі – довгоочікуване і вистраждане рішення про роздержавлення «Запорізької правди».
Ми ретельно слідкуватимемо за перебігом подій і за результатами цього пленарного засідання проінформуємо вас, шановні читачі, у наступному випуску нашої газети.