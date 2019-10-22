Діамантове мереживо туману

Коли настає час осінніх туманів, і ранковий світ перетворюється на сюрреалістичне сновидіння, природа у передчутті зимових холодів немовби намагається згадати літнє тепло, і на кілька днів дарує нам особливу пору року-бабине літо, поетичною ознакою без сумніву є павутиння. Воно вилискує на сонці скрізь – на траві, на гілках дерев, на кущах. Ранкові тумани напувають його кришталевою вологою, створюючи швидкоплинні, нерукотворні, майже ювелірні вироби. Як не мереживо, то моністо- на тонесеньких нитках срібні краплинки роси. На жаль не можна цю прикрасу одягти вродливій дівчині, не можна взяти з собою, можна лише дивитися, дивуючись поетичному творінню природи.
Олександр Максимов