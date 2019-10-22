Надходження ПДВ від запорізьких платників зросли на 239 мільйонів

За дев’ять місяців запорізькі платники податку на додану вартість забезпечили до державного бюджету 2 мільярди 540 мільйонів гривень (не враховуючи дані великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, рівень надходжень до аналогічного періоду минулого року перевищено на 239 мільйонів або на 10 відсотків.
За результатами декларування за січень-вересень запорізькі компанії збільшили обсяги операцій та, відповідно, нарахування податку до бюджету.
Понад 60 відсотків загальної суми перерахували до державної скарбниці платники обласного центру – 1 мільярд 557 мільйонів, що на 233 мільйони більше, ніж торік. Від суб’єктів господарювання м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів надійшло 190 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського і Приморського районів – 188 мільйонів, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 139 мільйонів, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 89 мільйонів, Якимівського та Приазовського районів – майже 81 мільйон тощо.
Всього на Запоріжжі зареєстровано понад десять тисяч платників ПДВ, зокрема, 9678 СГД-юридичних осіб та 944 фізосіб-підприємця.
Головне управління ДПС у Запорізькій області