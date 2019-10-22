Надходження ПДВ від запорізьких платників зросли на 239 мільйонів

Надходження ПДВ від запорізьких платників зросли на 239 мільйонів

За дев’ять місяців запорізькі платники податку на додану вартість забезпечили до державного бюджету 2 мільярди 540 мільйонів гривень (не враховуючи дані великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС).

Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, рівень надходжень до аналогічного періоду минулого року перевищено на 239 мільйонів або на 10 відсотків.

За результатами декларування за січень-вересень запорізькі компанії збільшили обсяги операцій та, відповідно, нарахування податку до бюджету.

Понад 60 відсотків загальної суми перерахували до державної скарбниці платники обласного центру – 1 мільярд 557 мільйонів, що на 233 мільйони більше, ніж торік. Від суб’єктів господарювання м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів надійшло 190 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського і Приморського районів – 188 мільйонів, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 139 мільйонів, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 89 мільйонів, Якимівського та Приазовського районів – майже 81 мільйон тощо.

Всього на Запоріжжі зареєстровано понад десять тисяч платників ПДВ, зокрема, 9678 СГД-юридичних осіб та 944 фізосіб-підприємця.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка