Усіх бажаючих служити в Патрульній поліції запрошують на «Ярмарок вакансій»

Розпочався черговий набір на безстрокову службу до лав управління патрульної поліції в Запорізькій області Департаменту патрульної поліції.
24 жовтня о 10-00 в каб. 500 в Запорізькому обласному центрі зайнятості відбудеться Ярмарок вакансій, на якому шукачі роботи дізнаються про специфіку професії, ознайомляться з етапами підготовки, умовами вступу до патрульної поліції.
В Запорізькій області на посади «інспектора патрульної служби», «патрульний поліцейський» та інш. відкрито 300 вакансій.
На зустріч з представниками Департаменту патрульної поліції запрошується молодь віком від 20 до 40 років, громадяни України, готові до служби в лавах патрульної служби в будь-якому місті регіону.
Довідково: За сприяння служби зайнятості протягом січня-вересня 2019 року 36,0 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 17,1 тис. осіб працевлаштовані до набуття статусу безробітного. З початку року 393 особи працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 138 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 2,8 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47