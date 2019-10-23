Тамара Огородова про місцеву демократію: «ЩАСЛИВІ ЛЮДИ ЖИВУТЬ У ТІЙ ГРОМАДІ, ДЕ ЇХ ЧУЮТЬ, БАЧАТЬ, НАМАГАЮТЬСЯ З НИМИ ТОЛЕРАНТНО СПІЛКУВАТИСЬ І НІЧОГО НЕ РОБЛЯТЬ ДЛЯ НИХ БЕЗ НИХ»

Такі всесвітні стандарти мають спонукати місцеву владу та депутатський корпус переглянути свою місцеву політику, аби у великих та малих містах, селищах та територіальних громадах відбувались позитивні зміни. А для цього необхідно розвивати місцеву демократію, особливо демократію участі, за якої передбачається безпосередня участь громадян в управлінні громадою. Це шлях до порозуміння, можливість разом будувати нове життя.
Проект «Посилення впливу громадянського суспільства через розвиток місцевої демократії територіальних громад», який в Запорізькій області впроваджує благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та партнерської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення», дає відповіді на актуальні питання: як розвивати місцеву демократію, як посилити роль ініціативних груп та органів самоорганізації населення як осередку демократичних процесів у громаді, як вносити зміни до нормативно-правових документів – Статутів, Регламентів роботи рад.
У Преамбулі Європейської Хартії місцевого самоврядування, яку Україна ратифікувала 1997 року, задекларовано, що «право громадян на участь в управлінні державними справами є одним із демократичних принципів…. Таке право найбільш безпосередньо може здійснюватись на місцевому рівні.». І це дуже важливо в той час, коли в регіонах України йде децентралізація. Подальший розвиток демократії показав важливість механізмів прямої участі, а тому акценти кожного наступного акта міжнародного права все більше й більше зміщуються у бік демократії участі.
На тренінгах у Долинській та Смирновській ОТГ з представниками влади та громадськості команда проекту поділилася своїм досвідом. Завдяки практичним завданням прагне пробудити в них бажання втілювати реальні проекти, які мають поліпшити життя місцевих жителів. «Кожен, хто проживає в громаді, має право запропонувати владі та бути почутим. А найголовніше – досягти консенсусу з будь-якого питання,» – наголосила експертка, керівниця проекту та благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» Тамара Огородова. – Маємо посилювати роль ініціативних груп.»
Одним із механізмів прямої участі є створення органів самоорганізації населення, які ініціюються жителями, котрі на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин. Такі органи фінансуються місцевою радою й можуть самостійно визначати пріоритети розвитку свого будинку, вулиці, кварталу чи мікрорайону. Ія Ланіна, координаторка проекту, яка очолює будинковий комітет за місцем проживання, поділилась власним досвідом створення ОСН, переконала представниць депутатських груп та активістів громад у тому, що така форма місцевої демократії дає можливість бути самостійними в прийнятті рішень.
Долинська та Смирновська територіальні громади в числі тих, де впровадження проекту «Посилення впливу громадянського суспільства через розвиток місцевої демократії територіальних громад» стимулює і місцеву владу, й активних громадян по-новому організовувати життя на селі. Долинська об’єднана територіальна громада в Запорізькому районі області була створена однією з перших. 2016 року дві сільські ради – Долинська та Розумівська – вирішили об’єднатися й господарювати разом. Дев’ять сіл з населенням понад шість тисяч громадян висловились за те, що тепер вони самі хочуть вирішувати долю місцевості. В ОТГ затверджено та зареєстровано Статут, Регламент роботи ради, де розписані всі повноваження депутатів: чим вони займаються, як працюють у комісіях. До органів управління увійшло багато відділів: освіти, молоді та спорту, комунальний заклад «Центр культури та дозвілля» та інші. Активні жителі села згуртувалися в громадські організації: ГО «Ветеран», до якої входять люди поважного віку, та ГО воїнів АТО.
Учасники та учасниці тренінгу, який провела керівниця проекту Тамара Огородова, одностайні: знання, які отримали під час практичних вправ, роботи в малих групах, застосують в реальному управлінні громадою.
Галина Данильчак, заступник голови Долинської сільської ради з гуманітарних питань
- У нас дуже активні громадяни. Як тільки ми кажемо, що необхідна допомога з
благоустрою території, завжди всі йдуть на допомогу і допомагають і школам, і дитсадочкам. Усі зацікавлені в тому, щоб наша громада була найкращою не тільки в Запорізькому районі, в Запорізькій області, а й в Україні. У нас проходять збори, звітування сільського голови. Голова розповідає людям про те, що в нас відбулося, що в нас створилося, скільки витратили коштів, для чого ті кошти виділялись. Люди задають питання, вони просять зробити те чи інше, і обов’язково сільський голова за наступний рік роботи прислухається до людей і дійсно все виконується. Тому, я думаю, що демократія у нас у громаді на найвищому рівні.
Жодна людина не знає всього, завжди треба чомусь навчатися. Дуже вдячні, що фонд «Єдність» за майбутнє» дає нам поштовх для самовдосконалення й налаштовує на реалізацію конкретних задумів. Без тренінгів, без тих знань, які там засвоюємо, ми не могли б так розвиватися. Тренінги дуже корисні для нас. Для нашої щоденної роботи важливі роздаткові матеріали. Завжди ними користуємося, вчитуємось, перечитуємо, бо дійсно вони цікаві та необхідні для нашого життя та розвитку.
Тетяна Москаленко, депутатка Долинської сільської ради
- Думаю, що рівень місцевої демократії у нас на високому рівні, тому, що завжди дослуховуються до людей. У нас є сайт Долинської сільської ради, де є інформація про проекти, про прийняті рішення. Якщо у когось із жителів громади є проблеми чи запитання, вони звертаються в письмовій формі. Їм завжди даються коректні пояснення.
Сьогодні на тренінгу заглибилась у тему щодо громадського напряму роботи. Маю невеликий досвід та й інформації бракує. Тепер ті знання, які почерпнула на тренінгу, зможу застосовувати на практиці. Знатиму, який має бути алгоритм дій у вирішенні питань, з якими звертаються громадяни. Адже ми, депутатки, маємо надавати кваліфіковану та грамотну допомогу.
Володимир Сергієнко, спеціаліст першої категорії відділу освіти та спорту Долинської ОТГ
– Мене на тренінгу зацікавило те, що громадськість може само організовуватися й потім разом досягати вирішення гострих проблем. Треба зібрати підписи, підготувати звернення й наполегливо відстоювати інтереси громади. Таким чином наша футбольна команда придбала спортивний інвентар. Звернулись до голови ОТГ, і через два місяці хлопці мали все, що необхідно для заняття спортом. Це питання для нас дуже важливе, адже багато молоді їде з сіл в місто. І щоб хлопці та дівчата залишалась вдома, потрібні механізми, завдяки яким вони би були більш активними, працювали на розвиток територіальної громади. Кожен може бути корисним у тій справі, яка йому до душі. Об’єднавшись, можна багато що зробити. Я це зрозумів із тренінгу, на якому нам дали інструменти, як досягати мети. Коли замислюєшся над цим питанням, приходять відповіді. Вдячний за добрі знання, які тепер будемо застосовувати в житті. Гадаю, що найближчим часом, наприклад, у нашій громаді будемо відпрацьовувати стратегію щодо розвитку спорту серед дітей Долинської ОТГ.
Смирновська ОТГ – одна з найрезультативніших територіальних громад, де
представники влади, депутатки та активісти постійно вчаться, здобувають нові знання й втілюють їх у цікаві проекти розвитку дев’яти сіл, які ввійшли до ОТГ. На тренінгу з посилення ролі ініціативних груп та ОСНів, їх впливу на розвиток місцевої демократії точкою кипіння думок учасників стали рольові ігри, наближені до реального життя. Тут і проявився господарський хист усіх, хто живе й працює в громаді. Як доцільно витрачати кошти, як правильно визначати пріоритети, як навчитись спілкуватись з людьми, аби мати довіру виборців. Відповіді на ці та інші гострі питання шукали небайдужі смирновці. Розділившись на три малі групи, вони мріяли про селище майбутнього, яким хочуть бачити Смирнове за кілька років. «Наш край – це великий будинок щасливих людей, де на своїй землі працюють люди. На будинках встановлені сонячні та вітряні батареї. Буяють парки, зелені зони села. Є басейн, музична школа, стадіон, спортивний та дитячий майданчики, будинок для покинутих тварин,» – захоплено розповідала секретар ради Олена Облонська. Серед мрій її односельчан – гарна дорога, новий водопровід, переробний завод з переробки фруктів, молокозавод, лікарня, де працюють різні фахівці, в тому числі педіатр, стоматолог та фізіотерапевт. У супермаркеті реалізовують місцеву продукцію, є школа-комплекс з комп’ютерними класами, будинок культури, лазня, заправна станція, і скрізь працює молодь, яка, здобувши знання в вищих школах, повернулась до свого села.
«Все це реально і треба мріяти, бачити найкраще і тоді будуть зміни,» – підбила риску Тамара Огородова. Відомо, потенціал у громади є, а головне є бажання йти вперед, адже життя триває.
Ірина Сингур, заступник голови Смирновської ОТГ
– Зараз повністю помінялася рада, депутатський корпус, голова. І команда з ентузіазмом береться за будь-яку роботу. Ми їздимо на тренінги, на семінари й намагаємося впроваджувати в життя все те, чому нас навчають. Сьогоднішній семінар був корисним, бо дає можливість піднімати рівень місцевої демократії власним прикладом та прикладом команди. Тільки так. Мої переконання: щось змінити можна лише своїми руками. У нас зараз є шанс самим зробити так, як нам хочеться. Мені хочеться миру в нашій країні, нестабільності духу, бо стабільність – це застій. Також пробудження населення, тому, що населення пробудити важко. Хотілося б такого організованого населення, більш грамотного, для того, щоб, коли приходили б з пропозиціями, то на ці пропозиції місцева влада вже реагувала, а не пояснювала людям, що те, що вони пропонують, взагалі не можна робити. Щоб кожен мав можливість відкрити власну справу або піти на роботу, щоб народжувалися діти, щоб працювала школа.
Микола Зуб, начальник фінансового відділу Смирновської ОТГ
- У нас населення мало досвідчене, юридично мало обізнане. Ми на тренінгу розглядали життєву ситуацію. Люди просто не грамотні. Вони все беруть на крик, як воно є в реальності. Інколи щоб зробити правильно, щоб у спокійному руслі вирішити якесь питання: буває неможливо. Людина стоїть на своєму, вона не здатна знайти компроміс. Щоб місцева демократія працювала, повинна бути доступність до всього населення, щоб саме населення цікавилося роботою громади, щоб це саме населення було зацікавлене брати участь у цій роботі, а не розраховувати на те: громада є – нехай вона й робить. Цього не повинно бути. З іншого боку має бути взаєморозуміння між людьми та адміністрацією громади. Такі тренінги потрібні, вони завжди дають щось нове. Щось пізнаєш і стаєш більш компетентним в якихось питаннях, з якими раніше не стикався. Дуже вдячний!
Віктор Мережко, депутат Більмацької селищної ради
– До мене, як до депутата селищної ради, звертаються виборці мого округу і не лише щодо благоустрою нашого рідного селища. Для цього ми на кожному засіданні сесії вишукуємо кошти, щоб ці плани та наміри втілити в життя, що й будемо робити в подальшому. Під час розгляду питань на комісіях, знаходимо все-таки консенсус, компроміс і дуже стараємося втілити в життя надії наших виборців. Такі тренінги конче потрібні. Перебуваючи на подібних заходах, ми дізнаємось щось нове.
Ольга Каретник, директорка закладу дошкільної освіти Смирновської ОТГ
- Для мене тренінг був дуже корисним, я багато чого для себе почерпнула. Новим
для мене було те, що я дізналася про самоорганізацію населення. Інформація, звісно, може знадобитися. Тим паче, що в нашій громаді існує ще багато проблем, які треба вирішувати. І якщо ми не будемо брати участь, то і вирішення не буде. Я думаю, наша громада дуже активна і я пишаюся своєю громадою, тим, що я є жителька нашого села. Висновок зрозумілий: дивлячись на нашу гру, що була на початку тренінгу, відразу було видно, що ми вже все це проживаємо, ми все це проходимо і те, що ми сьогодні тут вивчали, це є в нашому житті. І та демократія є й існує. Рівень демократії в нашій громаді на високому рівні.
Оксана Дроздовська