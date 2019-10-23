Тамара Огородова про місцеву демократію: «ЩАСЛИВІ ЛЮДИ ЖИВУТЬ У ТІЙ ГРОМАДІ, ДЕ ЇХ ЧУЮТЬ, БАЧАТЬ, НАМАГАЮТЬСЯ З НИМИ ТОЛЕРАНТНО СПІЛКУВАТИСЬ І НІЧОГО НЕ РОБЛЯТЬ ДЛЯ НИХ БЕЗ НИХ»