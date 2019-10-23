У книгарні “Є” розкажуть про результати дослідження унікального комплексу «Генералка-2» на острові Хортиця.

Книгарня «Є», Нова археологічна школа та Національний заповідник «Хортиця» запрошують на зустріч з учасниками археологічного дослідження унікального комплексу «Генералка-2» на острові Хортиця Олегом Тубольцевим та В’ячеславом Зайцевим. Захід відбудеться 25 жовтня. Початок – о 18:30.
Археологічні роботи поблизу балки Генералка на острові Хортиця розпочались ще у 1999 році. Кожного літа команда Національного заповідника Хортиця разом з представниками громадської організації «Нова археологічна школа» досліджують неповторний об’єкт віком понад 4000 років, що знаходиться на мальовничих схилах Дніпра. За цей час було знайдено багато відповідей на питання про житяя наших пращурів, та, що важливіше — багато нових питань.
Отже, на зустрічі поговоримо про таке:
— Чому Україна — це Європа ще з доби ранньої Бронзи?
— Як жили і чим милувалися перші індоєвропейці на Хортиці?
— Які знання і які речі вони нам залишили?
— Чому комплекс Генералки 2 — український Стоунхендж і чому — ні?
— Як запорізькі школярі сприяють розвитку європейської науки в Кембриджі?
— Чому археологія — це круто?
Нова археологічна школа — громадська організація, яка вже понад 17 років займається вивченням та популяризації археології у Запоріжжі та за його межами. Представники «НАШ» взяли участь у більш, ніж 20 експедиціях. Керівник організації — науковий співробітник Національного заповідника «Хортиця» Олег Валентинович Тубольцев.
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 139.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.