Запорізькі підприємці та аграрії збільшили сплату єдиного податку на 134 мільйони

Представники малого і середнього бізнесу за дев’ять місяців сплатили до місцевих бюджетів 937 мільйонів гривень єдиного податку, що на 134 мільйони або майже на 17 відсотків більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський.
Зокрема, фізичні особи-підприємці поповнили місцеві скарбниці на 642,5 мільйона, що перевищило минулорічний рівень на 126,7 мільйона або на 24,6 відсотка. Від СГД-юридичних осіб надійшло 131 мільйон, від агровиробників – 163,6 мільйона.
Майже половину загальної суми перерахували підприємці м. Запоріжжя – 492 мільйони, мелітопольські та веселівські – 104,6 мільйона, бердянські і приморські – 82 мільйони, вільнянські, запорізькі та новомиколаївські – 54 мільйони, оріхівські та гуляйпільські – 38 мільйонів, пологівські, більмацькі та розівські – 38 мільйонів, василівські та михайлівські – 36 мільйонів тощо.
Порівняно з минулим роком розширилось коло платників єдиного податку. На сьогодні в регіоні працюють 49 тисяч СПД-фізичних осіб, що на три тисячі більше, а також 8,4 тисячі суб’єктів господарювання-юридичних осіб (+147 СГД).
Головне управління ДПС у Запорізькій області