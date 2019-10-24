15 гвардійців залишили військову частину 3029 Національної гвардії України

Військовослужбовці строкової служби 9 полку оперативного призначення весняного призову 2018 року звільнились в запас Збройних Сил України та вирушили до рідних домівок.
Хлопці з посмішкою на вустах згадують півторарічну службу, яка минула як один день, та з нетерпінням чекають зустрічі з рідними та близькими.
Чоловіки, ще донедавна молоді хлопці, протягом служби вивчали військову справу та проходили різноманітну бойову та спеціальну підготовку. Вони навчились військовій дисципліні та військовому порядку, що неодмінно знадобиться у житті дорослого захисника України.
Спеціалісти відділу кадрів, фінансової служби та психологи дали хлопцям відповіді на турбуючі питання. Майже всі звільненні військовослужбовці виявили бажання залишатись у військовій частині 3029 НГУ у роті оперативного резерву. Військовослужбовці цієї роти закріплені за військовою частиною 3029 НГУ, вони проходять періодичні збори та готові стати на захист України у разі необхідності.
Після всіх урочистостей, хлопці розійшлись прощатись з товаришами, зробили фото на пам’ять та бажали один-одному успіхів на життєвому шляху.
#3029NGU