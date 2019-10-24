Апсайклінг-парк відкрився в Етноселі

Оригінальний та креативний Апсайклінг-парк відкрився 20 жовтня 2019 року в Етноселі, що знаходиться в с.Геленджик Вільнянського району Запорізької області.
Майстри апсайклінгу демонстрували, як з одноразового посуду, пластикових та скляних пляшок, автомобильних шин, тканини, дерева можно створити прикраси, спортивний інвентар, фотозони та інші речі. Наприклад, пластикові стаканчики з-під чаю та кави використали для створення костюму та суконь, автомобільні шини – для смуги перепон та піраміди, старі двері — для весільної фотозони, мотузку з пластикової пляшки — для сітки на футбольні ворота. Щоб відбулося це перетворення, було виготовлено та встановлено обладнання, яке з’явилося завдячуючи розробкам куратора Апсайклінг парку Дмитра Коршикова та фінансової підтримки соціального проекту «Ми – це місто».
Фестиваль апсайклінгу “А-Фест” презентував 5 місячну роботу волонтерів, спеціалістів, майстрів Запоріжжя та України гостям, а саме: школярам Антонівського НВК, Вільнянської гімназії «Світоч», Запорізької середньої школи № 101, гуртківцям Запорізького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді та Вільнянського центру дитячої та юнацької творчості, студентам Запорізького національного університету та Класичного приватного університету, членам клубу «Рівні можливості», представникам національних культурних товариств та іншим зацікавленим особам.
Демонстраційний майданчик методів раціонального природокористування запрошував всіх бажаючих спробувати перетворити пластик на смужку, щепу, що зменшить об’єм, та дозволить транспортувати до переробного заводу з меншими витратами на пальне, або перетворити на корисні речі, наприклад, сплести баскетбольну сітку.
Представники агентства активних подій «СruTeam» підготувала та провела інтерактивну програму для дітей та дорослих з використанням апсайклінгових паркових обєктів та майданчиків.
Креативно використовували та поліетиленові скатертини після туристів. Вона пішла для створення триптиху за мотивами творчості Марка Шагала (автор полотна Эріка Равич, помічники – всі бажаючі, на чолі з запорізькою дизайнеркою Юлією Зверковою).
На А-фесті працювала секція «Апсайклінг як бізнес» і «Апсайклінг як соціальне підприємство», яка дала змогу ознайомитися з мікробізнесами, що успішно розвиваються у Запоріжжі та стимулювати великий бізнес стати соціальним.
Майданчики Апсайклінг парку працюватимуть на постійній основі. Отже, запрошуємо відвідати парк та спробувати на собі екологічну відповідальність.
Довідково. Апсайклінг — це друге життя старих речей, це нестандартний підхід до використання речей повторно, інколи з неочікуваними корисними функціями.