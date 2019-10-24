Кількість планових перевірок запорізьких платників зменшилась на 25 відсотків

За січень-вересень 2019 року податкові аудитори провели 494 перевірки, з яких 106 планових та 388 позапланових. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість планових документальних перевірок зменшилась на 25 відсотків, позапланових – на п’ять відсотків.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, з донарахованих податкових зобов’язань платники узгодили 108 мільйонів гривень та станом на початок жовтня сплатили до бюджету майже 35 мільйонів або понад 32 відсотки.
З початку року податківці перевірили 69 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та фінансових установ. За недотримання вимог податкового та валютного законодавства застосовані штрафні санкції на суму майже 11 мільйонів та зменшено від’ємне значення об’єкту оподаткування податком на прибуток на 24 мільйони.
Крім цього, у сфері готівкових операцій проведено 472 перевірки, за виявлені порушення нараховано 5 мільйонів, з цієї суми підприємці узгодили 4,7 мільйона та вже перерахували до бюджету 4,1 мільйона.
Нагадаємо, на вебпорталі Державної податкової служби України розміщено графік планових перевірок: https://tax.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/362017.html.
Головне управління ДПС у Запорізькій області