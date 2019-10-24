Студент ЗНУ Дмитро Вороновський став чемпіоном Європи з важкої атлетики

На Чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед молоді до 23 років, що тривав нещодавно в Бухаресті золото для Запорізької області здобув студент Запорізького національного університету Дмитро Вороновський. Він став чемпіоном Європи, виступаючи у ваговій категорії 55 кг, з результатом у сумі двоборства 245 кг. Крім того, Дмитро завоював «малу бронзу»в ривку з результатом 108 кг, та «мале золото» в поштовху з результатом 137 кг. Найближчого суперника запоріжець випередив на 10 кг!
Довідково. Цього літа заслужений спортсмен України, студент Запорізького національного університету Дмитро Вороновськийвиборов «золото» Чемпіонату України з важкої атлетики. Навесні він став чемпіоном України у ваговій категорії 55 кг, з результатом у сумі двоборства 232 кг на чемпіонаті України з важкої атлетики серед молоді до 23 років, котрий відбувся в Чорноморську. Під час Кубка України з важкої атлетики, який проходив у Чернігові навесні 2019 року, Дмитро Вороновський став переможцем у ваговій категорії 55 кг виступив із результатом 235 кг.
На чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юніорів та молоді минулого року в Польщі у складі збірної України участь у змаганнях взяв і Дмитро Вороновський. Уже в перший день змагань у вазі 56 кг він став бронзовим призером Чемпіонату Європи. Дмитро в сумі показав результат 235 кг – 104 кг ривок та 131 кг поштовх.
Прес-служба ЗНУ