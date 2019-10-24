Студентка ЗНУ стала чемпіонкою світу з карате

Запорізька спортсменка, студентка 2 курсу магістратури факультету менеджменту Запорізького національного університету Марина Скамарохова здобула перемогу на відкритому Кубку Світу з кіокушин карате”WorldCup WKB”. Змагання відбувалися в місті Сантьяго (Чилі) 19 жовтня.22-річна спортсменка впевнено подолала своїх суперниць і додому цього тижня вона повернеться вже чемпіонкою світу.
На своїх сторінках у соцмережах Марина Скамарохова повідомила, що, в першу чергу, завдячує своєю перемогою тренеру Сергію Всеволодову, своїй спортивній команді, а також підтримці рідних і друзів.
Для довідки. Відкритий Кубок Світу з кіокушин карате (WKB) серед дітей, юнаків, юніорів та дорослих проходив у розділах “куміте” і “ката” – “WorldCup WKB”. Його організаторами стали: World Kyokushin Budokai, Бранч-Чіф Shihan Dai Alejandro Valdivia (W.K.B Chile). Місцем проведення став National Stadium Sports Center. Марина Скамарохова виборола перемогу в розділі Kata + 18 років: 1 коло: Gekisaisho. Фінал (top 8): TsukinoKata; Saifa; Garyu; Seienshin; Seipai; Kanku; Sushiho.
Пресслужба ЗНУ