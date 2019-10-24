Техногенна аварія на трубопроводі ЗЗРК не спричинила екологічної катастрофи

Техногенна аварія на трубопроводі ЗЗРК не спричинила екологічної катастрофи

22 жовтня 2019 року в с. Мала Тернівка (Якимівський район, Запорізька область) стався порив трубопроводу ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат», за яким здійснюється транспортування  очищених шахтних вод в ставок-випарник.

 

На місце пориву оперативно прибула ремонтно-відновлювальна бригада підприємства для ліквідації прориву трубопроводу. Тиск в трубопроводі знято, місце визначено і підготовлено для ремонту, роботи по ліквідації витоку води розпочато.

 

Вода в трубопроводі є освітленою, не містить шкідливих домішок і не становить загрози для навколишнього середовища.

 

Прес-центр ПрАТ «ЗЗРК»

Економіка