Техногенна аварія на трубопроводі ЗЗРК не спричинила екологічної катастрофи

22 жовтня 2019 року в с. Мала Тернівка (Якимівський район, Запорізька область) стався порив трубопроводу ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат», за яким здійснюється транспортування очищених шахтних вод в ставок-випарник.
На місце пориву оперативно прибула ремонтно-відновлювальна бригада підприємства для ліквідації прориву трубопроводу. Тиск в трубопроводі знято, місце визначено і підготовлено для ремонту, роботи по ліквідації витоку води розпочато.
Вода в трубопроводі є освітленою, не містить шкідливих домішок і не становить загрози для навколишнього середовища.
Прес-центр ПрАТ «ЗЗРК»