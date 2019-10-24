Зустрічайте випуск газети за 24.10.19

Друзі! У четвер, 24 жовтня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
А світло у кінці тунелю з цього питання вже засвітило. Бо Верховний суд України виніс 25 вересня відповідну Ухвалу у справі №280\5102\18 про визнання бездіяльності Запорізької обласної ради у питанні реформування КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР протиправною і зобов’язав депутатів все ж виконати Закон про роздержавлення по відношенню до «Запорізької правди». Рішення суду остаточне, а його невиконання призведе до притягання до кримінальної відповідальності осіб, які займають відповідальне чи особливо відповідальне становище (ст 382 Кримінального кодексу України). Тож можна сподіватись, що депутати проявлять відповідальність і ухвалять єдине вірне рішення щодо «Запорізької правди».
Перша спроба депутатів таки ж виконати рішення суду відбулася на пленарному засіданні 32-ої сесії облради 3 жовтня. Втім, не так сталося, як гадалося. Другу спробу очікуємо саме 24 жовтня. На цей день призначене друге пленарне засідання чергової сесії. Тож далі буде.
А у свіжому випуску ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Що ми знаємо про наслідки Другої світової на території Запоріжжя? Відзначаючи день визволення України від нацистських загарбників, чи згадуємо , як обіцяли, всіх поіменно- всіх тих, хто не дожив до світлого Дня перемоги? А таких чимало! У цій війні загинув кожен п’ятий українець. Серед військовослужбовців призову на літо 1941 року уціліли тільки 3% з загальної кількості. І у Запоріжжі є свій Бабин Яр, де поховані 36 тисяч(!) безневинно вбитих нацистами у роки окупації наших земляків. Деталі у свіжому випуску нашої газети.
Піднімаємо й важливі соціально-економічні проблеми.
Доля освітньої реформи: чого чекати від нового міністерства? Минуло трохи більше місяця, як міністерство освіти отримало нову очільницю. Нею стала одна з наймолодших членів уряду – 29-річна Ганна Новосад. За цей час міністерка встигла призначити заступників, які відповідатимуть за ключові напрямки роботи, і презентувати план дій. Чи продовжуватиме МОН реформу нової української школи і чи чекати вчителям підвищення зарплат, обіцяного попереднім урядом, дізнайтесь із нашої газети
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Практика самовдосконалення Фалунь Дафа – про що це? На відміну від йоги чи тай-чи у Фалуньгун головна увага приділяється моральності людини, дотриманню принципів правдивості, доброти й терпимості. Поспілкуватись з тими, хто практикує цей різновид східних знань можна на сторінках ПравдиЗП
Висвітлюємо й культурне життя регіону.
Другий обласний фестиваль української національної творчості патріотичного звучання «З вірою в Україну!» зібрав у Запоріжжі кращих виконавців.Деталі – у нашій газеті.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про … дивовижну прикрасу із павутиння і діамантової роси.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
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