«Пернач» запрошує на ювілейний концерт

3 листопада о 13.00 в ПК «Титан» народний ансамбль Запорізької міліції «Пернач» презентуватиме велику концертну програму до 30-річчя колективу. Вхід – вільний.
Народний ансамбль Запорізької міліції «Пернач» – один із тих самобутніх колективів художньої самодіяльності, що репрезентують Запорізький край на всеукраїнських та міжнародних фестивалях. Він бере участь у всіх великих міських святах та обласних фестивалях. На концертах «Пернача» у рідному місті завжди переповнені зали.
«Пернач» часто можна побачити і на екранах телевізорів. Крім регіональних телекомпаній, йому присвятили передачі Перший національний, 5-й канал та СТБ.
Художній керівник «Пернача» Олександр Мацкевич розповідає:
– Ансамбль створено 10 листопада 1989 року полковником міліції Григорієм Вербицьким, який на той момент був заступником начальника обласного управління ДАІ. Довгі роки Григорій Митрофанович був художнім керівником колективу, писав для ансамблю пісні, ми їх співаємо і зараз. У репертуарі ансамблю – більше 170 народних та авторських пісень. Про популярність ансамблю свідчить той факт, що нам подарували три пісні, написані про «Пернач» – і про колектив, і про цей символ полковницької влади. Григорія Митрофановича інколи питають, чи він не родич автора Гімну України? Ми цього точно не знаємо, але співаємо і Гімн, і пісні Григорія Вербицького «Запоріжжя, Хортиця», «Хай же квітне земля тополина». Велику роль у становленні ансамблю, який у 1992 році здобув звання народного, відігравало керівництво міліції, а тепер – ГУ Національної поліції України в Запорізькій області. Очікуємо, що Григорій Митрофанович прийде на наш концерт і 3 листопада.
Про популярність ансамблю свідчить той факт, що нам подарували три пісні, написані про «Пернач». Зараз у складі колективу – більше 30 учасників, серед яких – ветерани міліції. В останні роки значно укріпилася музична група, на ювілейному концерті ви почуєте справжніх віртуозів. Також будуть і сюрпризи, зокрема від зведеного військового духового оркестру під керуванням Ігоря Ромалійського.
Народний ансамбль Запорізької поліції «Пернач» добре знають в Запорізькій області, по всій Україні, колектив брав участь у фестивалях в Польщі, Болгарії, Білорусі. Всюди «перначів» зустрічають як рідних. Знаковими подіями в історії колективу стали зустріч з Папою Римським Бенедиктом ХVІ у Кракові в 2006 році та перемога на Всесвітньому фольклорному фестивалі «Мрангово-13» у 2007 році, виступ на Майдані Незалежності під час святкування Дня Незалежності в Києві у 2012 році. Особливо дорогими стали поїздки до наших військових – на фронт у Краматорськ, до польового госпіталю, виступи перед бійцями Національної гвардії.
Відома «родзинка» колективу – театралізація пісенних номерів, оригінальні аранжування, головним чином, музичного керівника Павла Налівкіна. У програмі звітного концерту – «Яблучко», найкраща пісня з махновського циклу поета Григорія Лютого та композитора Анатолія Сердюка, колоритна народна пісня «Варенички» у фірмовій обробці, багато нових пісень, які прозвучать для глядачів вперше.
Усі учасники ансамблю – талановиті, різносторонні творчі люди. Пишуть вірші, танцюють, є в колективі і народні майстри. «Пернач» став рідним для кількох сімейних пар. Майбутнє колективу – «діти родини «Пернача», за 30 років в учасників з’явилося майже 30 дітей та онуків, у програмі концерту є сюрприз і від них.
Всю історію України можна «прочитати» у народних піснях. В них – вічне прагнення волі, боротьба за незалежність, сум втрат і радість відновлення. Віками наші народні пісні були розрадою в найтяжчі роки, в них народ переживав катарсис і повставав з небуття знову і знову. І зараз «Пернач» дарує свою творчість, виплекану на народній основі, тому і залишається вже багато років пісенним брендом Запоріжжя і яскравою візиткою всієї України.