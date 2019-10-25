Трагічно загинув працівник “Запоріжсталі”

21 жовтня 2019 року в 14.30 на залізничному полотні Запорізького заводу метало-конструкцій виявлено працівника комбінату «Запоріжсталь» 1956 року народження без ознак життя. На місце події прибули фахівці поліції, швидкої допомоги та відповідних спеціалізованих служб.
Спеціальна комісія Держпраці досліджує обставини події. Розслідування нещасного випадку проводиться в повній відповідності з чинним законодавством України, із залученням представників усіх відповідних інстанцій.
Підприємство висловлює родині і близьким загиблого щирі співчуття.
Прес-центр ПАТ «Запоріжсталь»