У Другій світовій війні загинув кожен п’ятий українець

До Дня визволення України від нацистських загарбників
У ці дні ми відмічаємо річницю визволення України від нацистських загарбників. Нагадаємо, 1 вересня 1939 року гітлерівска Німеччина напала на Польшу, розпочалася Друга світова війна. 17 вересня на Польшу напав СРСР. 28 вересня Гітлерівські війська зайняли Варшаву, а між 3 рейхом та СРСР було підписано угоду про розподіл Польші та закріплення кордонів. Світова війна тривала до 8 травня 1945 року у Європі та до 2 вересня 1945 в Тихому океані.
Втрати України у війні становили майже 8 млн. людей — загиблих військовополонених і мирного населення. По відношенню до загальних втрат СРСР це становить 40-44%. З врахуванням вторинних демографічних втрат (померлі від хвороб і голоду, депортовані, емігранти, втрати у природному прирості населення), то втрати складуть приблизно 14,5 млн чоловік.
Було також зруйновано майже 700 міст (40% усіх міст Радянського Союзу, знищених війною) і 28000 сіл. Оцінка матеріальних збитків становила 285 млрд рублів (в цінах 1941 року) – понад 40% усього збитку СРСР.
У війні загинув кожен п’ятий українець. Серед військовослужбовців призову на літо 1941 року уціліли тільки 3% з загальної кількості.
Спалено 319 000 господарств, на Лівобережній Україні був зруйнований кожен четвертий будинок.
Виведено з ладу 5600 мостів, зруйновано 33 000 шкіл, технікумів, 18 000 медичних установ