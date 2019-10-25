В Запоріжжі пропонують роботу в Патрульній поліції

Висока заробітна плата, повне соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, професійна підготовка за міжнародними стандартами, перспектива кар’єрного росту – такі пропозиції для працевлаштування отримали 24 жовтня безробітні та шукачі роботи на Ярмарку вакансій в Запорізькому обласному центрі зайнятості.
Розпочався черговий набір на безстрокову службу до лав управління патрульної поліції в Запорізькій області Департаменту патрульної поліції.
В Запорізькій області на посади «інспектора патрульної служби», «патрульний поліцейський» та інш. відкрито 300 вакансій. Шукачі роботи дізнались про специфіку професії, ознайомились з етапами підготовки, умовами вступу до патрульної поліції.
«Сьогодні проходить п’ятий в цьому році традиційний Ярмарок вакансій з підбору претендентів на відкриті вакансії до лав патрульної поліці, – розповіла Ірина Дуднік, директор Запорізького обласного центру зайнятості. – Шукачі роботи цікавляться інформацією, звертаються до представників Управління патрульної поліції в Запорізькій області та планують прийняти участь у конкурсі. Для нас важливо, щоб безробітні змогли отримати вчасну допомогу, важливу інформацію та скористався нею. А роботодавець оперативно був забезпечений кваліфікованими кадрами».
На службу до лав патрульної служби запрошується молодь віком від 20 до 40 років, громадяни України, готові до служби в будь-якому місті регіону. Після тестування, медичного обстеження, перевірки рівня фізичної підготовки учасники проходять співбесіду, за результатами якої складається рейтинг. Найкращі кандидати за рейтингом запрошуються на службу до поліції та проходять первинну професійну підготовку на базі «Навчальних центрів підготовки поліцейських». Рівень заробітної плати від 12000 грн., повний соціальний пакет та інше.
В Ярмарку вакансій взяли участь понад 40 безробітних. Зацікавлені пропозицією отримали вичерпні відповіді на запитання та виразили бажання подавати анкети на конкурс.
Як повідомили представники Патрульної поліції в м. Запоріжжі конкурс складається з п’яти етапів: подачі заяви, тестування, медичного обстеження, перевірки рівня фізичної підготовки та співбесіди з поліцейською комісією.
Конкурс триватиме до 18 листопада 2019 року.
«Висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі, прагнення допомагати людям, дисциплінованість, організованість та відповідальність – головні якості, якими повинен володіти кандидат на посаду інспектора патрульної поліції,» – розповіла тимчасово виконуюча обов’язки начальника відділу зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції в Запорізькій області Ірина Сергієнко.
Довідково: Протягом 2019 року на базі Запорізькій області зайнятості пройшло 5 ярмарок вакансій для інформування громадян про набір на безстрокову службу до лав управління патрульної поліції в Запорізькій області Департаменту патрульної поліції. Близько 150 осіб прийняли в них участь. Також подібні ярмарки проходили в інших містах області: Мелітополі, Бердянську та Вільнянську.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47