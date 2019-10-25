В Запоріжжі розпочався I відбірковий тур Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності Worldskills Ukraine 2019

У ці дні
у виставковому центрі «Козак – Палац» гамірно, по-святковому урочисто та весело. Розпочався I відбірковий тур конкурсу робітничих професій Worldskills Ukraine 2019 серед молоді. В рамках конкурсу у Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях учні, студенти та молоді робітники будуть змагатися в 17 професійних компетенціях: обслуговування залізничного транспорту, зварювальні, електромонтажні, слюсарні та токарні роботи, експлуатації важкої техніки, кладці цегли, кулінарному та кондитерському мистецтвах, тощо.
Сьогодні учасники конкурсу демонструватимуть свої професійні навички, виконуючи практичні завдання в умовах обмеженого часу. А компетентне журі оцінюватиме майстерність конкурсантів.
Участь у конкурсі професійної майстерності – по-перше, хороша можливість перевірити себе і свої навички в обраній справі. По-друге, тут можна легко знайти нових друзів. По-третє, сама участь, а тим більше перемога в такому змаганні- серйозний плюс на початку кар’єри.
А якщо питання професійного вибору ще не вирішене, протягом дня для всіх бажаючих працює локація PROFIцентр Запорізької обласної служби зайнятості, де фахівці з профорієнтації запропонують вам пройти профдіагностичне обстеження, тестування та поспілкуються з вами в питаннях профорієнтації.
Представник оргкомітету Конкурсу професійної майстерності, заступник директора Запорізького обласного центру зайнятості Тетяна Кошечко розповідає:
«Сьогодні молоді люди мають чудову можливість проявити свій талант та майстерність, зможуть впевнитися у своїх силах та у своєму професійному виборі. Такі конкурси є важливим інструментом підвищення ефективності профорієнтації, престижності робітничих професій та професійної освіти. Сотні хлопців та дівчат в минулі роки під час конкурсу вже зарекомендували себе перед роботодавцями та отримали квиток у професійне майбутнє. Тож, бажаємо успіхів учасникам. Вперед до перемоги».
Нагадаємо, що до конкурсу Україна вперше приєдналася в 2016 році. Конкурс WORLDSKILLS – це своєрідні олімпійські ігри для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, молодих кваліфікованих робітників і фахівців у віці від 18 до 22 років. Офіційні організатори конкурсу Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти МОН, Федерація роботодавців України. Серед спонсорів за компетенціями @Державна служба зайнятості
Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ