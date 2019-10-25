Від торгівлі підакцизними товарами місцеві бюджети на Запоріжжі отримали 129 мільйонів

У січні-вересні від реалізації тютюну і алкоголю до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 129 мільйонів гривень акцизного податку (без даних великих підприємств, зареєстрованих в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Лише у вересні скарбниці отримали 18,7 мільйона, що на півтора мільйона більше, ніж торік.
Для реалізації підакцизних товарів у роздрібних мережах запорізькі компанії і підприємці отримали у податковій службі 7250 ліцензій, 4337 з яких – на право торгівлі алкогольними напоями, 2913 – на продаж тютюнових виробів. Надходження до скарбниць від ліцензування склали 24 мільйони.
Також з початку року призупинено дію 806 документів, анульовано 1851, у тому числі 13 – за продаж алкогольних напоїв неповнолітнім.
У сфері обігу підакцизних товарів запорізькі податківці провели 542 перевірки суб’єктів господарювання. За виявлені порушення відповідно до законодавства застосовані фінансові санкції на суму майже 9 мільйонів.
Головне управління ДПС у Запорізькій області