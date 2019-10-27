Майже 400 вишів та наукових установ уже підключилися до Scopus та Web of Science за кошти бюджету – прийом заявок триває й надалі

394 українські виші та наукові установи вже отримали доступ до міжнародних наукових баз даних Scopus та Web of Science за кошти держбюджету. Відповідні дані станом на сьогодні, 24 жовтня 2019 року, надає Державна науково-технічна бібліотека, через яку відбувається підключення.
«Цього року ми вперше дали всім бюджетним вишам та науковим установам України таку можливість – підключитися до Scopus та Web of Science за кошти держави. Це можна зробити незалежно від відомчого підпорядкування, потрібно лише надіслати заявку в ДНТБ. Наразі цим скористалися вже майже 400 установ», – зазначив генеральний директор директорату науки МОН Дмитро Чеберкус.
Зокрема, найбільше заявок подали та отримали доступ заклади МОН та НАН – 127 та 102 відповідно. Ще 49 – це установи Нацакадемії аграрних наук, 24 – МОЗ, 17 – Нацакадемії медичних наук тощо.
«Це десь 60% від загальної кількості закладів, що можуть безкоштовно отримати доступ. Для тих, хто з певних причин ще не підключився до баз, хочу наголосити: ви все ще можете подати заявку та отримати доступ. Ми не обмежували цю опцію якимись часовими рамками, окрім, звісно, терміну дії передплати», – додав очільник директорату.
Як саме подати заявку, а також відповіді на поширені запитання щодо процедури підключення можна переглянути тут.
Нагадуємо, що в травні цього року МОН закінчило всі необхідні процедури, щоб кожен український державний чи комунальний виш або наукова установа могли підключитися до Scopus та Web of Science. Доступ надається з 1 червня терміном на один рік з можливістю подальшого продовження.