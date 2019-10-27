«На рівних умовах, із рівними правами»: що влада та медіа думають про рівність у політиці

25 жовтня 2019 року в Національному музеї Тараса Шевченка відбувся Медійний Марафон «Рівність у політиці», організований Національним Демократичним Інститутом (НДІ). Кожного року марафон об’єднує понад 100 лідерів та лідерок думок, які представляють владу, громадянське суспільство та медіа, щоб відверто подискутувати про актуальні питання гендерної рівності жінок та чоловіків у політиці. Цього разу учасники марафону говорили про бар’єри, які існують для жінок на шляху до успішної політичної кар’єри, інструменти оцінки гендерної рівності та її впливу на економічний розвиток суспільства, а також про роль медіа у висвітленні гендерних аспектів.
На думку Дмитра Кулеби, віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, «“економічне диво”, яке є одним з найважливіших завдань нового уряду, є неможливим без повноцінного залучення жінок до всіх сфер економіки та суспільного життя – на рівних із чоловіками умовах, із рівними правами». Віцепрем’єр зазначив, що зараз йде активна робота над ухваленням комунікаційної стратегії уряду з досягнення гендерної рівності та повноцінним запуском Центру гендерних компетенцій, аби найкращі стандарти та практики НАТО системно впроваджувалися в Україні. «Ми розуміємо, що подолання стереотипів – це складний шлях, тому також розробляємо масштабні національні комунікаційні кампанії», – додав Дмитро Кулеба.
Під час свого виступу про роль жінок у політиці Ієн Т. Вудвард, директор НДІ в Україні, зазначив: «Результати національного опитування НДІ, проведеного у вересні 2019 року, свідчать про те, що 66% українців вимагають більш рівного представництва жінок та чоловіків у політичному житті. Протягом наступного року НДІ разом з нашими партнерами зосередиться на підготовці більшої кількості жінок до балотування, підтримці кандидаток та заохоченні політичних партій номінувати більшу кількість жінок на місцевих виборах».
Питання розкриття лідерського потенціалу жінок у політичному та суспільному житті порушила Інна Совсун, народна депутатка IX скликання, співголова МФО «Рівні Можливості»: «Успішних жінок часто використовують як ілюстрацію того, що жодних проблем із нерівністю немає, і за бажання кожна може досягнути вершин. Врешті, багато кому це вдається. Проте хибно думати, що інші просто не хочуть мати успішну кар’єру та визнання. На шляху до успішної кар’єри перед жінкою існує безліч перепон. Тому я вважаю, що жінки, які здолали скляну стелю, мають не лише говорити про себе, про свої досягнення, але й давати голос тим, кому структурні проблеми та упередження не дають повною мірою реалізовувати свій потенціал».
Запорізьку область на медійному марафоні представляла делегація депутаток місцевих рад, членкинь та очільниць депутатських груп з гендерних питань. А їхні колеги та медіа в Запоріжжі спостерігали за трансляцією марафону під час участі у інтерактивній дискусії, яку організував Запорізький благодійний фонд «Єдність «За майбутнє» спільно з НДІ.
Учасники та учасниці заходу погодились з тим, що питання підтримки жінок-кандидаток буде особливо актуальним у 2020 році, коли відбуватимуться місцеві вибори. У відповідь на це в рамках інтерактивної панелі #ЯБалотуюсь2020 майбутні кандидатки, які будуть намагатися здобути місця у місцевих органах влади, поділилися думками стосовно важливості мотивації та ролі команди підтримки у передвиборчий період, а також приділили увагу питанню жіночої солідарності. У рамках цієї панелі виступила Лариса Решетняк, секретар Дніпрорудненської міської ради, Голова депутатської групи «Рівні можливості». Вона зазначила: «Коли відчуваєш в собі потенціал і якщо є надійний тил у вигляді розуміючої та підтримуючої родини – реалізувати себе в політиці цілком реально».
На допомогу майбутнім кандидаткам Національний демократичний інститут (НДІ) презентував посібник «Навички ведення виборчих кампаній», електронну версію якого можна завантажити на сайті www.50vidsotkiv.org.ua.
На панелі з авторами та авторками медіа-проектів, присвячених рівності жінок і чоловіків у політиці та соціальному житті репер Фріл розказав про цінності та результати, громадсько-просвітницької кампанії “Почути одне одного”. Його кліп “Не пили” у співавторстві з реперкою Аліною Паш, створений за підтримки Національного демократичного інституту (НДІ) у серпні 2019 року, вже набрав понад 1 млн переглядів на YouTube. Також досвідом адвокації через медіа поділилися Леся Ганжа, редакторка сайту “Жінки – це 50% успіху України”, Ірина Славінська, гендерна координаторка кампанії “Повага. Кампанія проти сексизму в медіа та політиці”, Наталія Васюра, редакторка журналу “L’Officiel Україна” та Роман Вінтонів, Телебачення Торонто.
Всім, хто бажав, але фізично не зміг долучитися до Медійного Марафону «Рівність у політиці», запис події доступний на сторінках “Жінки – це 50% успіху України” у Facebook та на каналі YouTube (переклад трансляції англійською мовою).
Єлизавета Мікула