Щоб не забути: пам’ятний знак депортованим селянам встановлено на станції Гайчур

На станції Гайчур Придніпровська залізниця відкрила пам’ятний знак депортованим селянам сіл Староукраїнка, Скотовате, Криничне, Цвіткове, Косівцеве і Бойков, яких вивезли зі станції в травні 1931 року. У заходах з нагоди відкриття взяли участь представники Запорізької облдержадміністрації та Новомиколаївської тергромади, жителі, представники громадськості, повідомили в прес-службі “Укрзалізниці”.
До Дня пам’яті жертв голодоморів в пам’ять про всіх українців, які не повернулися додому з радянських таборів та заслання, поблизу станції планують посадити калиновий сад.