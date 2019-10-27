Щоб не забути: пам’ятний знак депортованим селянам встановлено на станції Гайчур

Щоб не забути: пам’ятний знак депортованим селянам встановлено на станції Гайчур

На станції Гайчур Придніпровська залізниця відкрила пам’ятний знак депортованим селянам сіл Староукраїнка, Скотовате, Криничне, Цвіткове, Косівцеве і Бойков,  яких вивезли зі станції в травні 1931 року. У заходах з нагоди   відкриття взяли участь  представники Запорізької облдержадміністрації та Новомиколаївської тергромади, жителі, представники громадськості, повідомили в прес-службі “Укрзалізниці”.

До Дня пам’яті жертв голодоморів в пам’ять про всіх українців, які не повернулися додому з радянських таборів та заслання, поблизу станції планують посадити калиновий сад.

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