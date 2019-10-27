Токмак: внаслідок пожежі травмувався 52-річний чоловік

26 жовтня о 22:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння на вул. Горіхова, м. Токмак.
Прибувши на місце події рятувальники встановили, що горять меблі та домашні речі у кімнаті житлового будинку на загальній площі 6 кв. м. О 22:56 вогнеборці локалізували загоряння, а о 23:30 повністю ліквідували. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.
До прибуття підрозділів ДСНС, троє поліцейських, які помітили дим і викликали рятувальників, дісталися місця пожежі й врятували з осередку небезпеки чоловіка 1967 р.н. Медики госпіталізували травмованого до лікарні.
Причина загоряння встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки, 6 чоловік особового складу.