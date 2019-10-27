У 2020 році 550 українських шкіл зможуть провести мовні табори GoCamp за участі іноземних волонтерів – стартувала попередня реєстрація

У 2020 році 550 українських шкіл зможуть запросити до себе іноземних волонтерів і разом із ними організувати пришкільні мовні табори у форматі GoCamp. Для усіх бажаючих долучитися до ініціативи стартувала попередня реєстрація, що триватиме до 17 листопада 2019 року за посиланням.
На даному етапі реєстрація не означає подачу заявки на GoCamp 2020 і не зобов’язує кандидатів надалі організовувати табір. У такий спосіб організатори виявлять кількість потенційних учасників, а також зможуть роз’яснити умови участі зацікавленим адміністраціям.
Так, усі школи, які подадуться на попередню реєстрацію, об’єднають у Вайбер-групі. А вже на початку листопада організатори почнуть пояснювати особливості цьогорічної програми та умови участі. Вони також допомагатимуть у підготовці заявок для основної реєстрації та відповідатимуть на уточнюючі запитання. Реєстрація на основну сесію буде відкрита з 18 листопада до 15 грудня.
Цього року табори GoCamp відбудуться у такі дати:
• з 1 до 12 червня (200 шкіл);
• з 10 до 21 серпня (300 шкіл);
• з 7 до 18 вересня (50 шкіл).
Організувати мовний табір можна на базі як міської, так і сільської школи. Участь закладів у проекті – безкоштовна.
Довідково
GoCamp – це масштабний проект літніх мовних таборів із залученням іноземних волонтерів. Вони допомагають школярам у вивченні іноземної мови, а також сприяють підвищенню кваліфікації вчителів через опанування нових методик спілкування з учнями.
Учасники програми мають можливість попрацювати з волонтерами різних країн світу, отримати досвід перебування у багатокультурному середовищі, покращити знання іноземної мови тощо.