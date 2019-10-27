Волонтерські справи:«У бійців наша допомога підтримує віру»

Втома, напруга, спека або собачий холод, не мають великого значення. Моментально, все як рукою, коли бачиш очі і усмішки тих, хто “вогнем і мечем” захищає Україну. І ще дуже сприяє підтримці життєвого тонусу розуміння того, що ми з вами реально допомагаємо, і робимо їх життя і роботу на фронті трохи легше і простіше, тепліше і смачніше. А у бійців наша допомога підтримує віру в те, що їх люблять і за них хвилюються, про них пам’ятають і піклуються, що за їх спинами – вся Україна, їхня Батьківщина і надійний тил. І за все вищезгадане наші воїни міцно стоять на своїх позиціях, і роблять ворогові душно і страшно, щоб земля горіла у нього під ногами.
В рамках свого крайнього турне на передову ми побували на досить видовженому відрізку фронту, і охопили турботою підрозділи 72, 28, 56 бригад і37 батальйону. Дивовижне тепле бабине літо не повинно позбавляти нас пильності і, щоб зима не нагрянула раптово, ми тягнемо в окопи будматеріали і всі види утеплювачів. Отже, будматеріали: банери і ковролін (дякуємо Валерію Горячеку, Руслану Самаєву і всій їхній Київській компанії!), рулони будівельної плівки (величезна подяка – Ігорю Столяру і Олегу Міненку, і за цвяхи – теж), ємності для води (бочки і каністри), кубову ємність (респект Олегу Волтеру і його друзям!), бензопилу і набір комбінованих автомобільних ключів був подарунком бійцям від колективу компанії «Incod Group», і це було так здорово і дуже потрібно! Шрусом і каністрами під ГСМ дуже допомогли, як завжди, Ігор Нечаєв і його підприємство (спасибі превелике від бійців артдивізіону і аеророзвідка 56 бригади!). Степлер, скоби, мішки поліпропіленові (багато), відра, лопати – все це було закуплено на гроші Максима Єфименка та Євгена Любарського, ми дякуємо їм за постійну допомогу і дружбу ! За аптека спасибі, як завжди, МФХ “Фармація”.
Уклін від бійців і від нас майстриням “Бандерівське ательє”, прекрасним Космоледі і компанії майстринь під проводом Оксани Притули! Ваш внесок у захист Батьківщини і її захисників неможливо перебільшити, і це не просто красиві слова. За ними – стільки замаскованих укриттів, врятованих цим життів і техніки, і стільки вашої праці і турботи! Спасибі вам, дорогі наші!
Гігієна (рідини, миючі все на світі, мило, пральні порошки і т.д.) -це великий і потрібний “привіт” бійцям від Юрія Качалова і Артура Павленка із Запорізького міського конгресу інвалідів. Це велика постійна допомога фронту і нашому «Солдатському привалу», за що їм величезне спасибі!
Ковдри, подушки, рушники, вологі серветки (спасибі волонтерам Солдатського привалу і Володимиру Фоменку та його друзям!). Каву мелена, натуральну передав бійцям на фронт Дмитро Степаненко і його друзі Per Haarr і Svetlana Haarr, за що їм величезне спасибі від наших захисників і від «Солдатського привалу»! Кухонні приналежності, посуд поїхали до бійців від Айкюль Зайченко. Дякую, люба! Шикарний набір приправ і прянощів став справжнім подарунком хлопцям до столу від отця Романа Садового з Василівського району. Отець Роман і Андрій Юров часто передають для бійців такі презенти!
Солодощі, чай, кава, дитячі малюнки та листи з привітаннями до Дня Захисника ми із задоволенням передали бійцям 28 бригади від дітей, батьків і педколективу інтернату “Зір” (с. Кам’янське). Це було так здорово і приємно! Дякую вам всім, дорогі мої!
Визнано шкарпетки !!! Знову в тренд! Їм же зараз ціни немає просто! Наші запорізькі майстрині Оксана Притула і її подруги) вже знову наплели їх чимало, та й до цього часу вони плели їх постійно для наших хлопців, щоб їм на фронті було тепліше. І їм тепло. Тепло від вашої любові і турботи! Дякую вам, мої дорогі!
Консервовані салати! Незвичайно смачні і багато! Незвичайна господиня Вікторія Грибова балує хлопців на фронті вже не перший раз. Велика подяка Вам від наших захисників з 28 бригади! Бандани! (Наталія Володимирівна). Авторський дизайн і робота! Колектив “Енергодарської павучків” (це вже модний в Армії бренд!) Дякують десантники 72 бригади! (і ми також!).
І, безумовно, Валечкіни булочки і пироги на всі наші “точки”! Усім і кожному! Їх завжди просять і чекають! І Валентина Тесля за сприяння Юрія Теслі їх незмінно пече. Валечка завжди на посту, мобілізована і готова! Валечка стійкіша і постійніша за будь-якої константи! Досить сказати, коли саме ми їдемо і скільки пунктів призначення … До випічці додається гірчиця ( “смерть путіну!”) І тормозок на доріжку для нашого екіпажу. Спасибі Вам, дорога наша!
А ще ми продовжуємо підживлювати наших захисників інтелекуально і духовно. А саме – привозимо хлопцям книги з історії Запорізького краю, складені й видані запорізьким істориком-науковцем Юрієм Щуром. Це чудово і дійсно потрібно! Дякую Юрію за його роботу і ідею!
Спасибі всім моїм друзям і однодумцям.
Ми спілкуємося з дуже багатьма людьми, бійцями багатьох підрозділів. Розвідники і медики, артилеристи і піхотинці, десантники і морпіхи – мужньо і професійно виконують свою важку роботу, вони – ЗАХИЩАЮТЬ. І кожен раз, коли нас на фронті бійці запитують: “Як там в Україні? Що відбувається?” – ми опускаємо очі і міняємо тему. Нам соромно і боляче, бо й не знаємо, що відповідати…і їм теж … Тож не зрадьмо тих, хто стоїть за неї на смерть ….
Я знаю, нам всім болить за Україну. Ті, кому болить найбільше допомагають Армії. І нас таких багато! Наше завдання зберегти нашу Україну! Україна дихатиме доти, доки ми за неї стоїмо!Шануймо один одного, пишаємося мужністю наших захисників, та робимо своє!
Слава Українцям! Дякую долі за можливість бути причетною!
Галина Гончаренко