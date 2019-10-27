Вихователька запорізького дитячого садка- кінозірка

Вихователька запорізького дитячого садка № 172 “Кришталевий” Маша Крижановська взяла участь у зйомках в серіалах “Агенти справедливості”, “Скляна кімната”, “Пес”, а також у багатьох телешоу- вона знімалася в постановочних сценах шоу “Битва екстрасенсів”, “пацанки”, “Говорить Україна”, а також у політичній рекламі. Дівчина шукає в Інтернеті різноманітні кастинги і бере в них участь – успішно. Але на цьому дівчина не збирається зупинятися, і мріє зіграти головну роль в якій-небудь історичній картині.