Зимовий час: Не забудьте перевести стрілки годинника!

Зимовий час: Не забудьте перевести стрілки годинника!

Перехід на зимовий час в Україні цього року відбудеться в ніч з 26 на 27 жовтня.

О четвертій годині ранку стрілки вашого годинника треба перевести на годину назад.

В Україні ще в 1996 році була затверджена постановою Кабміну дата, коли переводять годинники. Так, перехід на зимовий час в Україні відбувається щороку в останню неділю жовтня, на літній – в останню неділю березня.

Переведення годинників на зимовий час вводиться для більш ефективного використання світлового дня. В Україні намагалися відмовитися від цього і жити постійно на «літньому часі», але громадськість не сприйняла таке нововведення.

Фахівці радять звикати до зимового часу поступово. Цей перехід  – більш лагідний для організму, ніж перехід на літній час. Але не треба переходити різко, разом зі стрілкою годинника.

Прокиньтеся, як звикли. У вас буде зайва година, щоб все встигнути.

 

Суспільство