Зимовий час: Не забудьте перевести стрілки годинника!

Перехід на зимовий час в Україні цього року відбудеться в ніч з 26 на 27 жовтня.
О четвертій годині ранку стрілки вашого годинника треба перевести на годину назад.
В Україні ще в 1996 році була затверджена постановою Кабміну дата, коли переводять годинники. Так, перехід на зимовий час в Україні відбувається щороку в останню неділю жовтня, на літній – в останню неділю березня.
Переведення годинників на зимовий час вводиться для більш ефективного використання світлового дня. В Україні намагалися відмовитися від цього і жити постійно на «літньому часі», але громадськість не сприйняла таке нововведення.
Фахівці радять звикати до зимового часу поступово. Цей перехід – більш лагідний для організму, ніж перехід на літній час. Але не треба переходити різко, разом зі стрілкою годинника.
Прокиньтеся, як звикли. У вас буде зайва година, щоб все встигнути.