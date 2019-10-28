Студ-бумеранг повернувся до Мелітополя

На базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького відбулась звітна конференція програми обміну представників Запорізької обласної студентської ради та молодіжних лідерів України «Студ-Бумеранг».
В Управлінні молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації пояснюють, проєкт «Студ-Бумеранг» − це креативна платформа для міжкультурного діалогу студентської молоді. Проєкт реалізується за підтримки Міністерства культури, молоді та спорту України та Українсько-Польської Ради. У обміні взяли участь 20 студентів та молодих викладачів з Мелітопольського державного педагогічного університету. Під час першої міжнародної поїздки учасники відвідали польське місто Сосновець.
У ході конференції учасники поділилися досвідом культурного та освітнього середовища польських студентів, лекцій та зустрічей в університеті Хуманітас, екскурсій до міста Кракова, Ченстохова, Катовіце