За користування водою і надрами запорізькі підприємства сплатили понад 435 мільйонів

З початку року добувні підприємства Запорізького регіону перерахували до бюджетів усіх рівнів 264,6 мільйона гривень рентної плати за користування надрами. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, порівняно з минулим роком суб’єкти господарювання збільшили відрахування на 48 відсотків або на 86 мільйонів.
З цієї суми до державного бюджету надійшло 183,5 мільйона (+52 мільйони), до місцевих – 81,1 мільйона (+34 мільйони).
Найбільші платежі забезпечили платники Василівського та Михайлівського районів – 236 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 8 мільйонів, Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів – 6,3 мільйона, м. Запоріжжя – 5,4 мільйона, а також м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 4,3 мільйона.
Всього в регіоні зареєстровано 600 підприємств, які на підставі спецдозволів здійснюють видобуток корисних копалин.
Крім того, на території області працюють 544 суб’єкти господарювання, які сплачують рентні платежі за спеціальне водокористування. З початку року вони направили до бюджетів майже 171 мільйон гривень.
Головне управління ДПС у Запорізькій області