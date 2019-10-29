Бліц-опитування: Чи святкуєте Ви свято Хеллоуїн? Чи доречне воно в нашій країні?

Катерина, бухгалтерка:
-Ні, ні я,ані моя сім’я, ані діти такого не святкуємо. Це якесь незрозуміле дійство, відверта чортівня, в нас є власні святі, світлі, гарні та красиві, вони ближче до душі. Вважаю такі свята недоречними.
Марк, бармен:
-В школі святкували Хеллоуїн, коли навчався, потім в інституті теж збиралися з друзями, було весело, багато несподіванок. Кожен втілював власну фантазію, під ранок тільки розходилися по домівкам. То воно і зараз було б непогано, але часу немає вільного. Нічого поганого в цьому святі я не бачу.
Ольга, продавчиня:
-Я звісно не святкую такого, а діти в школі щось таке відзначають. Вони там з вчителькою англійської мови готували, репетирували, костюми, обличчя малювали. Думаю що хай буде і таке ще свято, хоч я не зовсім його розумію, але якщо дітям цікаво, то й добре.
Світлана, студентка:
-Так, святкували у школі два рази, в інституті теж збиралися, але щось не склалося. Думаю що це свято в країні цілком доречне, звісно що воно більше для дітей та молоді.
Ярослав, студент:
– Звісно що святкував Хеллоуїн разом із друзями, дуже подобається, це як вистава, і ти в ній граєш. Саме у нашій країні таке свято дуже доречно. У нас дуже багато похмурих облич, то ж трохи подуркувати нікому не завадить.