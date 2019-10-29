Експерти підтвердили високий рівень екологічної безпечності ставка-випарника ЗЗРК на Утлюк-ському лимані

Відведення шахтних вод Запорізького залізорудного комбінату здійснюється згідно екологичних норм, закріплених чинним природоохоронним законодавством України. Технології щодо відведення шахтних вод ЗЗРК – найбільш оптимальний спосіб, ефективність якого доведена науковим співтовариством України і світу.
У Запоріжжі на базі Агентства регіональних ініціатив відбулася прес-конференція «Утлюкський лиман і ЗЗРК: міфи і реальність», в рамках якої запорізькі екологи та провідні фахівці НАН України проаналізували ефективність роботи гідротехнічних споруд відведення шахтних вод комбінату, розташованих на Утлюкському лимані Запорізької області .
Головний спеціаліст з охорони навколишнього середовища Запорізького залізорудного комбінату Валерій Самойлов зазначив, що ЗЗРК в очищенні шахтних вод застосовує найбільш екологічний і ефективний спосіб – шляхом відстоювання і природного випаровування.
«Гірничі роботи ЗЗРК ведуться в поверхах 300 посилання – 1 140 м, процес видобутку сировини супроводжується відкачуванням грунтових вод з рудників, без цього технологічного процесу неможлива робота комбінату. Із самого початку, в 60-х роках, ці води зливали в річки Василівського району. З ростом виробництва виникла загроза екосистемі Каховського басейну, тому в 80-і роки була реалізована система відводу шахтних вод в ізольований ставок-випарник в Утлюкському лимані. Ставок-випарник обмежений греблями, які запобігають потраплянню шахтних вод ЗЗРК в лиман, Азовське море, річки Великий і Малий Утлюк. Шахтні води, перш ніж потрапити в ставок-випарник, проходять триступеневу очистку: у відстойниках і шламозбірниках підземного водовідливу відбувається осадження великих фракцій, на поповерхні вони очищаються у двосекційному відстійнику-освітлювачі, і потім вже освітлена вода випарюється природним шляхом », – зазначив Валерій Самойлов.
Ефективність цієї системи відведення шахтних вод підтверджують і провідні фахівці НАН України.
«ЗЗРК – єдине підприємство, яке відводить шахтні води за унікальною технологією, безпечною для навколишнього середовища і здоров’я жителів довколишніх районів. Завдяки технологіям, розробленим і впровадженим на підприємстві, екологічність функціонування Запорізького залізорудного комбінату в тисячу разів перевершує рудники Кривбасу», – зазначив член-кореспондент Національної академії наук, доктор технічних наук, професор, директор інституту проблем природокористування та екології НАН України Аркадій Шапар.
Співробітниками дослідних інститутів, екологами різних рівнів на системній основі проводиться аналіз води і грунту ставка-випарника ЗЗРК. Перевірки ведуться в усіх напрямках: оцінка радіаційної обстановки підземних гірничих виробок і об’єктів, дослідження проб шахтних вод, мулів, порід, залізної руди. Про результати перевірок екологічної безпеки ЗЗРК розповів член громадської організації «Запорізький край» Володимир Гелетюк, який протягом 20 років віз-очолюваних відділ контролю водних ресурсів Держуправління екології та природних ресурсів в Запорізькій області.
«Рівень гамма-випромінювання в гірських виробках не перевищує природного фону, концентрація радону, торону та їх дочірніх продуктів в гірських виробках не перевищує норм радіаційної безпеки. Шахтні води, що скидаються в ставок-випарник, не радіоактивні, а зважені частинки, які осідають на пляжах випарника, на величину природного радіаційного фону не впливають. Питома активність грунтів відповідає низьким безпечним рівням насичення грунтів природними радіонуклідами, що говорить про мінімальний вплив шахтних вод на навколишнє середовище », – зазначив Володимир Гелетюк.
Відзначимо, що Запорізький залізорудний комбінат проводить постійні спостереження за складом шахтних вод, донних відкладень, грунтових вод в акваторії ставка-випарника. Екологічний моніторинг дозволяє стежити за зміною природного середовища та оперативно вживати необхідних заходів щодо за-щиті навколишнього середовища.
Прес-центр ПрАТ «ЗЗРК»