Книгарня “Є” запрошує на презентацію роману Павла Дерев’янка «Аркан Вовків»

Книгарня “Є” запрошує на презентацію роману Павла Дерев’янка «Аркан Вовків»

Книгарня «Є» та видавництво «Дім химер» запрошують запрошують шанувальників темного фентезі на презентацію дебютного роману Павла Дерев’янка «Аркан вовків», яка відбудеться 30 жовтня о 18:30 .

Рік 1845. Держава Хмельницького вистояла. Майже двісті років тут правлять виборні гетьмани та двопалатний парламент, Червона та Чорна ради, співіснують католицька та православна церкви, мова перейшла на latynku, у небі пливуть цепеліни, а серед людей живуть відьми. На захисті Українського Гетьманату стоять військо Січове, Таємна Варта і химерні лицарі Сірого Ордену, що володіють потойбічними силами…
• Підпиши проклятий сувій.
• Отримай клямри вовчого лицаря.
• Дізнайся, скільки крові та сліз приховано за блиском героїчних легенд.
Буктрейлер: https://www.youtube.com/watch?v=GxW3kAkNt6A
Павло Дерев’янко – письменник, за освітою – перекладач з арабської мови. 2013 року за власний рахунок видав не для продажу фантастичний роман-дистопію «Крук». Написав збірку горрор-оповідань “Макабра”. Улюблені жанри — фентезі та фантастика, горрор, детектив, науково-популярні та історичні роботи. Окрім літератури захоплюється відеоіграми та мотоциклами. 2019 року вийшов друком його роман «Аркан вовків» у жанрі темного фентезі з елементами альтернативної історії. Це перша частина запланованої трилогії «Litopys Siroho Ordenu».

Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 139.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.

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